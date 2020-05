To, že Apple jednoho dne představí chytré brýle není snad žádným tajemstvím a spekuluje se o nich už pár let. K jejich představení by však teoreticky mohlo dojít dříve, než by kdo čekal. Dle analytika Ming-Chi Kua je jablečný gigant představí ještě letos a to jako příslušenství pro iPhone, které bude zobrazovat rozšířenou realitu. Co o nich tedy víme a kdy dojde k jejich představení? Na to se podíváme v dnešním článku.

Apple by mohl za měsíc představit chytré brýle

O chytré brýle se snažilo v minulosti hned několik velkých výrobců. Můžeme zmínit projekt Google Glass, který vypadá nadějně, avšak stále se nejedná o něco, co by musel běžný uživatel vlastnit. Dále jsou zde Microsoft HoloLens, které však nevypadají zrovna nejlépe a na ulici s nimi budete vypadat přinejmenším divně. Apple na to chce jít odlišnou cestou. Člověk, který je viděl naživo říká, že jsou elegantní a na první pohled nerozeznatelné od klasických brýlí.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong. Apple Glasses are aimed for March-June 2021. Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀 Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8 — Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020

A právě zde by se mohl Apple trefit do černého. Představit parádní brýle s přijatelnou cenou a logem nakousnutého jablka bude splněný sen pro každého jablíčkáře. O nezávislost na ostatních zařízeních se postará 5G modem a brýle budou moci fungovat jako samostatný produkt. Podobné plány má jablečná firma v posledních letech také s Apple Watch. Brýle budou mít jistě také svůj vlastní operační systém, který je označován jako “Starboard” a počítáme také s několika barevnými variantami.

Nicméně na tom, kdy budou chytré brýle Apple nakonec představené se leakeři nemohou shodnout. Zatímco někteří říkají, že se jich dočkáme až za rok na WWDC, ti druzí mají jiný názor. Dle nich budou brýle představeny již za měsíc na tradiční konferenci WWDC 2020. Této spekulaci navíc nahrává i pozvánka. Záhadný animoji s brýlemi, které na sobě mají upozornění na notifikaci musí přeci něco naznačovat. Apple je navíc znám tím, že do svých pozvánek schovává to, co později představí.

Jsou dle vás chytré brýle budoucností?

Zdroj: Twitter