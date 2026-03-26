AirPods Max 2 už objednáte v Česku! Mají účinnější potlačení hluku, adaptivní zvuk a další chytré funkce

Adam Kurfürst
26.3.2026 16:11
apple airpods max 2 barevne varianty

Apple po více než čtyřech letech představil druhou generaci prémiových sluchátek přes uši. AirPods Max 2 jsou nyní k předobjednání za 13 990 Kč a doručovat se budou začátkem dubna. Oproti první generaci přináší čip H2, USB-C port, vylepšené ANC a řadu inteligentních funkcí.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud jste v ekosystému Apple, chcete špičkovou kvalitu zvuku a ANC pro celodenní nošení a nevadí vám prémiová cena.
⚠️ Zvažte, pokud preferujete kompaktnější sluchátka do uší nebo používáte primárně Android – plný potenciál AirPods Max 2 využijete hlavně s Apple zařízeními.
💡 Za 13 990 Kč dostáváte Hi-Fi zvuk, 1,5× účinnější ANC, bezztrátový zvuk přes USB-C a funkce jako adaptivní zvuk nebo okamžité tlumočení.

Co je na AirPods Max 2 nového

Hlavní změnou je přechod na čip H2, který Apple používá v AirPods Pro 2. Díky němu jsou AirPods Max 2 vybaveny až 1,5× účinnějším aktivním potlačováním hluku než první generace. V praxi to znamená lepší odfiltrování motorů letadel, hluku vlaku nebo ruchu v kavárně. Nové algoritmy výpočetního audia navíc kompenzují okolní ruchy, aniž by snižovaly kvalitu přehrávaného zvuku.

apple airpods max 2 temne inkoustova zepredu a ze strany

Druhou zásadní změnou je přechod z Lightning na USB-C. Nejde jen o praktičtější nabíjení – USB-C umožňuje kabelové připojení s bezztrátovým zvukem a mimořádně nízkou latencí. Podporuje 24bitový zvuk se vzorkovací frekvencí 48 kHz, což ocení audiofili i hudebníci pracující v Logic Pro. Pro hráče je tu herní režim s nižší latencí bezdrátového zvuku.

Nové inteligentní funkce díky čipu H2

Čip H2 přináší řadu funkcí, které u první generace chyběly. Adaptivní zvuk automaticky upravuje míru potlačování hluku podle prostředí – jinak se chová v tiché kanceláři a jinak v hlučné kavárně. Detekce konverzací rozpozná, když začnete mluvit, automaticky ztlumí přehrávání a zesílí hlasy před vámi. Po skončení rozhovoru se hlasitost vrátí na původní úroveň.

Pro uživatele Apple Intelligence je tu okamžité tlumočení – funkce, která umožňuje komunikovat napříč jazyky v reálném čase. Izolace hlasu během hovorů upřednostňuje váš hlas a potlačuje okolní hluk. Nechybí ani komunikace se Siri pomocí přikývnutí nebo zavrtění hlavou – můžete tak reagovat na oznámení, aniž byste cokoliv řekli.

Zvuk a konstrukce: co zůstalo, co se zlepšilo

Apple zachoval ikonický design s prodyšným hlavovým mostem z textilní síťoviny a náušníky z akustické paměťové pěny. Otočné mušle z anodizovaného hliníku se přizpůsobují tvaru hlavy. Ovládání zajišťuje Digital Crown – otáčením nastavíte hlasitost, stiskem ovládáte přehrávání nebo přijímáte hovory. Hmotnost činí 386,2 g.

Zvukově přináší AirPods Max 2 nový zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem, který dodává bohatší basy, přirozenější středy a detailnější výšky. Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy využívá gyroskopu a akcelerometru k orientaci zvuku podle pohybů hlavy – při sledování filmů nebo hraní her vás zvuk doslova obklopí. Adaptivní ekvalizace přizpůsobuje zvuk tomu, jak náušníky sedí na uších.

Praktická stránka: výdrž, nabíjení, příslušenství

Výdrž baterie činí až 20 hodin poslechu se zapnutým ANC a prostorovým zvukem – stejně jako u první generace. Nabíjení probíhá přes USB-C, takže můžete použít stejný kabel jako pro iPhone 15 a novější, iPad nebo Mac. Součástí balení je ochranné pouzdro Smart Case, které sluchátka přepne do ultraúsporného režimu.

Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s dosahem až 10 metrů. Sluchátka podporují automatické přepínání mezi zařízeními Apple – můžete poslouchat hudbu z Macu a plynule přijmout hovor z iPhonu. Detekce nasazení pozastaví přehrávání, když sluchátka sundáte. Sdílení zvuku umožňuje poslouchat ve dvou z jednoho zdroje.

Dostupné barvy a cena

AirPods Max 2 jsou k dispozici v pěti barvách: temně inkoustová (černá), hvězdně bílá, modrá, fialová a oranžová. Všechny varianty stojí 13 990 Kč. Na Alze jsou nyní k předobjednání s přednostním doručením – jakmile Apple zahájí prodej (začátkem dubna), budete mezi prvními, kdo sluchátka obdrží. Předobjednávka má i pojistku: pokud se cena při zahájení prodeje sníží, Alza vrátí rozdíl.

Kdy to smysl nedává

Pokud používáte primárně Android, nevyužijete plný potenciál AirPods Max 2 – funkce jako adaptivní zvuk, detekce konverzací nebo okamžité tlumočení vyžadují iOS/iPadOS/macOS. Sluchátka budou fungovat jako běžná Bluetooth sluchátka, ale bez chytrých funkcí. Stejně tak pokud preferujete kompaktnější řešení do uší – AirPods Max 2 jsou velká a těžká sluchátka přes hlavu, ne diskrétní špunty. A za 13 990 Kč existují alternativy od Sony nebo Bose, které nabízejí srovnatelnou kvalitu zvuku za nižší cenu – ale bez integrace do ekosystému Apple.

Verdikt: pro koho jsou AirPods Max 2

Za 13 990 Kč dostáváte prémiová sluchátka s čipem H2, 1,5× účinnějším ANC, USB-C s bezztrátovým zvukem, 20 hodinami výdrže a inteligentními funkcemi jako adaptivní zvuk nebo detekce konverzací. Pokud jste v ekosystému Apple, chcete špičkovou kvalitu zvuku pro práci, cestování nebo relaxaci a nevadí vám prémiová cena, AirPods Max 2 jsou logická volba. Oproti první generaci přináší vše, co fanoušci čekali – především USB-C a chytré funkce díky čipu H2.

Používáte sluchátka přes hlavu, nebo preferujete kompaktnější špunty do uší?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

