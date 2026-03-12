TOPlist

O MacBook Neo bude velký zájem, naznačil analytik a přidal informace k jeho nástupci

  • Analytik Ming-Chi Kuo předpovídá, že Apple v roce 2026 dodá 4,5–5 milionů kusů MacBooku Neo
  • Nástupce Neo 2 zřejmě nedostane dotykový displej, ačkoliv se s ním původně počítalo
  • MacBook Pro by měl přejít na OLED s dotykovým panelem už koncem letošního roku

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.3.2026 22:00
Ikona komentáře 0
macbook neo barevne varianty

MacBook Neo je v Česku k dostání teprve od včerejška, ale renomovaný analytik Ming-Chi Kuo už hledí dál. Na sociální síti X sdílel své predikce ohledně prodejů nejlevnějšího MacBooku v historii i plány na jeho nástupce. A některé z nich jsou poměrně překvapivé.

Neo 2 bez dotykového displeje?

Kuo tvrdí, že specifikace MacBooku Neo téměř přesně odpovídají jeho předpovědím z června loňského roku. Produkce sice začala o tři měsíce později, než se původně očekávalo – konkrétně na konci prosince 2025 – ale na celkových prodejích by se to příliš projevit nemělo. Analytik odhaduje, že Apple v roce 2026 dodá 4,5 až 5 milionů kusů tohoto modelu.

macbook neo

Zajímavější jsou ale zprávy o chystaném nástupci. MacBook Neo 2 měl podle původních plánů dostat dotykový displej, kterým by přímo konkuroval Chromebookům – více než polovina z nich dotyk podporuje. Nejnovější informace z dodavatelského řetězce ale naznačují, že Apple od tohoto plánu pravděpodobně ustoupí.

OLED MacBook Pro už letos?

Kuo dále zopakoval svou dřívější předpověď týkající se OLED displejů v řadě MacBook. Model Pro by měl OLED s dotykovým panelem dostat už na přelomu let 2026 a 2027. MacBook Air si na tuto technologii počká déle – odhadem až do roku 2028 nebo 2029.

macbook pro 2026 na letisti
Apple prý chystá MacBook Ultra. Nabídnout má OLED displej a špičkový výkon Adam Kurfürst Zprávičky

Celkově analytik očekává, že Apple v roce 2026 dodá přibližně 25 milionů MacBooků, což by představovalo meziroční růst o 20–25 %. Podle Kua se tak Apple stane jediným světlým bodem na trhu notebooků, zatímco dodávky Windows laptopů mají klesnout o více než 10 %.

Za tímto úspěchem podle analytika stojí promyšlená strategie: Apple využívá nestability na trhu s paměťmi, absorbuje vyšší náklady a agresivně rozšiřuje svůj podíl. Konkurence bude muset od druhého čtvrtletí 2026 zdražovat, což Neo jen pomůže.

Co říkáte na Kuovy předpovědi ohledně budoucnosti MacBooků?

Zdroje: Ming-Chi Kuo/X, GSMArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

POCO F6 zlatá

POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame

Adam Kurfürst
25.12.2024
Apple TV Plus

Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to?

Jana Skálová
2.1.2025
Samsung 2nm technologie

2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu

Libor Foltýnek
6.1.2025

Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu

Jakub Kárník
2.1.2025
VMware Fusion Pro 13

Tahle skvělá aplikace pro macOS stála přes 4 tisíce korun. Odteď je zadarmo!

Jakub Kárník
15.5.2024
iphone 16 výdrž baterie test

Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická

Jakub Kárník
22.9.2024