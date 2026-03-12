O MacBook Neo bude velký zájem, naznačil analytik a přidal informace k jeho nástupci Hlavní stránka Zprávičky Analytik Ming-Chi Kuo předpovídá, že Apple v roce 2026 dodá 4,5–5 milionů kusů MacBooku Neo Nástupce Neo 2 zřejmě nedostane dotykový displej, ačkoliv se s ním původně počítalo MacBook Pro by měl přejít na OLED s dotykovým panelem už koncem letošního roku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 MacBook Neo je v Česku k dostání teprve od včerejška, ale renomovaný analytik Ming-Chi Kuo už hledí dál. Na sociální síti X sdílel své predikce ohledně prodejů nejlevnějšího MacBooku v historii i plány na jeho nástupce. A některé z nich jsou poměrně překvapivé. Neo 2 bez dotykového displeje? OLED MacBook Pro už letos? Neo 2 bez dotykového displeje? Kuo tvrdí, že specifikace MacBooku Neo téměř přesně odpovídají jeho předpovědím z června loňského roku. Produkce sice začala o tři měsíce později, než se původně očekávalo – konkrétně na konci prosince 2025 – ale na celkových prodejích by se to příliš projevit nemělo. Analytik odhaduje, že Apple v roce 2026 dodá 4,5 až 5 milionů kusů tohoto modelu. Zajímavější jsou ale zprávy o chystaném nástupci. MacBook Neo 2 měl podle původních plánů dostat dotykový displej, kterým by přímo konkuroval Chromebookům – více než polovina z nich dotyk podporuje. Nejnovější informace z dodavatelského řetězce ale naznačují, že Apple od tohoto plánu pravděpodobně ustoupí. OLED MacBook Pro už letos? Kuo dále zopakoval svou dřívější předpověď týkající se OLED displejů v řadě MacBook. Model Pro by měl OLED s dotykovým panelem dostat už na přelomu let 2026 a 2027. MacBook Air si na tuto technologii počká déle – odhadem až do roku 2028 nebo 2029. Apple prý chystá MacBook Ultra. Nabídnout má OLED displej a špičkový výkon Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Celkově analytik očekává, že Apple v roce 2026 dodá přibližně 25 milionů MacBooků, což by představovalo meziroční růst o 20–25 %. Podle Kua se tak Apple stane jediným světlým bodem na trhu notebooků, zatímco dodávky Windows laptopů mají klesnout o více než 10 %. Za tímto úspěchem podle analytika stojí promyšlená strategie: Apple využívá nestability na trhu s paměťmi, absorbuje vyšší náklady a agresivně rozšiřuje svůj podíl. Konkurence bude muset od druhého čtvrtletí 2026 zdražovat, což Neo jen pomůže. Co říkáte na Kuovy předpovědi ohledně budoucnosti MacBooků? Zdroje: Ming-Chi Kuo/X, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Macbook spekulace Mohlo by vás zajímat POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 Tahle skvělá aplikace pro macOS stála přes 4 tisíce korun. Odteď je zadarmo! Jakub Kárník 15.5.2024 Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická Jakub Kárník 22.9.2024