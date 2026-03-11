Od dneška koupíte v Česku MacBook Neo. Apple za 16 990 Kč nabízí hliníkový notebook s celodenní výdrží Hlavní stránka Zprávičky MacBook Neo se od dnešního dne prodává v Česku – cena startuje na 16 990 Kč (256 GB), verze s 512 GB a Touch ID stojí 19 990 Kč Nabízí hliníkové tělo, 13" Liquid Retina displej, čip A18 Pro a výdrž až 16 hodin K dispozici je ve čtyřech barvách: silver, blush, indigo a citrus Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Nejlevnější MacBook v historii je od dnešního dne v prodeji. MacBook Neo si na Alze koupíte od 16 990 Kč s 60denní lhůtou na vrácení. A ta možnost vrácení je u tohoto produktu klíčová – Neo přichází s kompromisy a ne každému musí sednout. Podrobněji jsme o něm psali minulý týden, dnes přidáváme dojmy zahraničních recenzí. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete svůj první Mac nebo levný notebook na web, kancelář a lehčí práci – a nechcete za to dát přes dvacet tisíc.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete víc než 8 GB RAM, podsvícenou klávesnici, Thunderbolt nebo plánujete připojit víc než jeden 4K monitor.💡 Za 16 990 Kč dostanete plnohodnotný macOS s čipem A18 Pro, celodenní výdrží a hliníkovým tělem – a na Alze to celé můžete 60 dní testovat bez rizika. KOUPIT MACBOOK NEO NA ALZE Jak dopadl v praxi Kvalita zpracování je na úrovni dražších MacBooků – hliníkové tělo nevrže, neohýbá se a vypadá a působí prémiově. Ve své cenové třídě nemá v tomto ohledu žádnou konkurenci. Čip A18 Pro zvládá běžnou práci naprosto plynule – web, dokumenty, e-mail, streamování, lehčí úpravy fotek ve Photoshopu či videí ve Final Cutu. Jednovláknový výkon překonává starší MacBooky Air s M1 i M2. Kde narazíte, je vícevláknová zátěž (export videa, kompilace kódu, lokální AI modely) – tam je šestijádrový A18 Pro znatelně za M-řadou. Pro cílovou skupinu Neo to ale není relevantní. Výdrž baterie se v testech pohybuje kolem 13,5 hodiny streamování videa a 7-8 hodin při běžné práci. Kompromisy, které stojí za zmínku Klávesnice není podsvícená – v roce 2026 neobvyklý kompromis, i když světlé keycapy (hlavně u blush a citrus) jsou ve tmě čitelnější, než byste čekali. Touch ID chybí v základním modelu – a to je hlavní důvod, proč má smysl příplatek na verzi za 19 990 Kč. Mechanický trackpad místo haptického Force Touch je překvapivě v pořádku – klik je konzistentní po celé ploše a většina lidí rozdíl nepozná, dokud jim ho někdo neukáže. Displej pokrývá jen sRGB (ne P3), chybí True Tone a rámečky jsou širší – výhodou ale je, že díky tomu Neo nemá výřez (notch) v horní liště. Dva USB-C porty mají různé rychlosti (USB 3 vs. USB 2) a nejsou označené, ale macOS upozorní, pokud připojíte zařízení do pomalejšího. Paměť 8 GB je fixní. Na web a kancelář to stačí – macOS je výborný ve správě paměti a swap na SSD funguje transparentně. Reproduktory jsou na dvouspeakerový systém překvapivě dobré, srovnatelné s Airem, jen méně hlasité. ZOBRAZIT MACBOOK NEO NA ALZE Komu se vyplatí a komu ne MacBook Neo za 16 990 Kč je ideální jako první Mac, studentský notebook, druhý počítač do rodiny nebo lehký cestovní stroj. Pro web, dokumenty, streamování a základní kreativní práci stačí bohatě – a kvalitou zpracování je v jiné galaxii než Windows notebooky za stejnou cenu. Naopak pokud potřebujete náročnější práci, víc paměti nebo podsvícenou klávesnici, zamířte k MacBooku Air. Dnes odstartoval mimochodem prodej i iPhone 17e. KOUPIT MACBOOK NEO Pořídíte si nejlevnější MacBook, nebo raději připlatíte za Air? Napište do komentářů. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Česko Macbook Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024 Neváhejte! Tahle chytrá zásuvka nestojí ani dvě stovky a prý je až překvapivě dobrá Adam Kurfürst 22.12.2024