Nejlevnější notebook v historii Applu! MacBook Neo za 16 990 Kč si na Alze můžete bez rizika vyzkoušet Hlavní stránka Zprávičky MacBook Neo je nový nejlevnější notebook od Apple – v Česku stojí od 16 990 Kč (256 GB), verze s 512 GB a Touch ID vyjde na 19 990 Kč Běží na čipu A18 Pro (stejný jako v iPhone 16 Pro), má 13" Liquid Retina displej a výdrž až 16 hodin Předobjednávky už běží, prodej startuje 11. března Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Apple nikdy nebyl firmou, která by útočila cenou. S MacBookem Neo to ale dělá poprvé a docela agresivně. MacBook Neo si na Alze můžete předobjednat od 16 990 Kč, přičemž Alza nabízí 60 dní na vrácení bez udání důvodu – a právě to je u tohoto produktu klíčové. Neo totiž přichází s řadou kompromisů oproti MacBooku Air a ne každému musí sednout. Možnost vyzkoušet si ho v klidu doma a případně vrátit výrazně snižuje riziko nákupu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete svůj první Mac nebo levný notebook na web, kancelář a lehčí práci – a nechcete za to dát přes dvacet tisíc.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete víc než 8 GB RAM, podsvícenou klávesnici, Thunderbolt nebo plánujete připojit víc než jeden 4K monitor.💡 Za 16 990 Kč dostanete plnohodnotný macOS s čipem A18 Pro, celodenní výdrží a hliníkovým tělem – a na Alze to celé můžete 60 dní testovat bez rizika. PŘEDOBJEDNAT MACBOOK NEO NA ALZE Co je MacBook Neo a proč vznikl MacBook Neo je první notebook od Applu, který pohání čip z iPhonu – konkrétně A18 Pro, známý z iPhonu 16 Pro. Apple tím dokázal srazit cenu na úroveň, kde se dosud pohybovaly leda Chromebooky nebo levnější Windows notebooky. Výsledkem je plnohodnotný Mac s macOS, podporou Apple Intelligence a celým ekosystémem. V Česku MacBook Neo startuje na 16 990 Kč (256 GB, 8 GB RAM). Za 19 990 Kč dostanete verzi s 512GB úložištěm a Touch ID. Kdo má nárok na školní slevu v Apple Storu, může základní model pořídit dokonce za 14 290 Kč. Co za tu cenu dostanete MacBook Neo má 13″ Liquid Retina displej s rozlišením 2408 × 1506 pixelů a jasem 500 nitů. Design je hliníkový a váží 1,23 kg – stejně jako MacBook Air. K dispozici jsou čtyři barevné varianty: silver, blush (růžová), indigo a citrus (žlutá), přičemž barva se propisuje i na klávesnici, což je vizuálně příjemný detail. Výdrž baterie Apple udává až 16 hodin přehrávání videa. Dva USB-C porty (jeden USB 3, druhý USB 2), 3,5mm jack a Wi-Fi 6E pokrývají základní konektivitu. Čip A18 Pro sice nemá tolik jader jako M-řada, ale pro běžnou kancelářskou práci, web, e-mail, streamování a lehčí úpravy fotek je více než dostatečný. Jednovláknový výkon dokonce překonává starší čipy M1 i M2. ZOBRAZIT MACBOOK NEO NA ALZE Na jaké kompromisy se připravit A teď to důležité – protože právě kompromisy rozhodují o tom, jestli vám Neo bude stačit. Apple cenu srazil tím, že v několika oblastech šel na minimum. Tady je přehled toho, co oproti MacBooku Air chybí nebo je slabší: Klávesnice a trackpad – Neo nemá podsvícenou klávesnici, což při práci ve tmě poznáte. Trackpad je mechanický, ne haptický Force Touch. Touch ID je jen u dražší 512GB verze – základní model za 16 990 Kč čtečku otisků nemá, takže přicházíte o pohodlné odemykání a Apple Pay přímo z notebooku. Displej – 13″ panel pokrývá pouze barevný prostor sRGB (ne P3) a chybí True Tone pro automatické přizpůsobení barevné teploty. Pro běžné použití to nevadí, ale pokud pracujete s grafikou nebo fotkami, je to znatelný rozdíl. Rámečky kolem displeje jsou výrazně širší než u Airu. Porty a konektivita – žádný Thunderbolt, jen USB 3 + USB 2. Chybí MagSafe, takže při nabíjení zabíráte jeden z portů. Připojit můžete maximálně jeden 4K monitor při 60 Hz – ani Apple Studio Display k Neo nepřipojíte. Wi-Fi je 6E místo 7. Paměť – fixních 8 GB RAM bez možnosti navýšení. Pro web a kancelář to stačí, ale při náročnějším multitaskingu nebo práci s více aplikacemi najednou se to může projevit. Zvuk a kamera – dva reproduktory místo čtyř, bez prostorového zvuku na AirPodech. Kamera je 1080p bez Center Stage. V balení navíc není nabíjecí adaptér – Apple si za něj účtuje několik tisíc, i když Neo půjde nabít běžným adaptérem od telefonu. Proč je 60denní vrácení na Alze důležité MacBook Neo je typ produktu, kde se vyplatí vyzkoušet si ho v praxi. Na papíře vypadají kompromisy jasně, ale v reálném používání záleží na individuálních návycích. Někomu nebude vadit mechanický trackpad ani chybějící podsvícení, jinému to zhatí celý zážitek. Právě proto je 60denní lhůta na vrácení na Alze tak praktická – můžete Neo používat v každodenním režimu a pokud zjistíte, že kompromisy jsou příliš výrazné, jednoduše ho vrátíte. Pokud vás zajímají i další novinky nebo hledáte jiný notebook ve slevě, můžete si projít aktuální nabídku Alza Dnů. Verdikt: pro koho je MacBook Neo MacBook Neo za 16 990 Kč je ideální pro ty, kdo chtějí svůj první Mac, potřebují spolehlivý notebook na základní práci, studium nebo domácí použití a nechtějí utrácet přes dvacet tisíc. Je to také zajímavá volba jako druhý notebook do rodiny nebo na cesty. Naopak pokud potřebujete víc paměti, externí monitory, Thunderbolt nebo podsvícenou klávesnici, bude lepší zamířit k MacBooku Air – jen počítejte s tím, že budete platit minimálně o pět tisíc víc. Každopádně díky 60dennímu vrácení na Alze se nemusíte rozhodovat naslepo. PŘEDOBJEDNAT MACBOOK NEO Dali byste šanci nejlevnějšímu MacBooku, nebo byste raději připlatili za Air? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Apple Macbook Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025 Tip na vánoční dárek: V LIDLu seženete parádní chytrou konvici s velkou slevou Jakub Kárník 7.12.2024