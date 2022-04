Je úterý, což znamená, že můžete počítat s naším pravidelným seriálem Google Play aplikace a hry zdarma, ve které se soustředíme na výběr toho nejlepšího za daný týden. Tentokrát mrkneme třeba na appku Screen Draw Screenshot Pro, která vám umožní upravovat screenshoty.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

Screen Draw Screenshot Pro Kewitschka Apps

Aplikace Screen Draw Screenshot Pro je vhodná pro uživatele, jejichž nadstavba či verze Androidu neumožňuje upravovat screenshot přímo po jeho vytvoření. Vyzkoušeli jsme ji a funguje dobře, rychle a spolehlivě.

Light Blue - Icon Pack GomoTheGom

GPS Speed Pro luozirui

Pomocí aplikace GPS Speed můžete sledovat vaší aktuální rychlost, polohu nebo čas. Samozřejmě si lze také prohlédnout uplynulý čas jízdy, průměrnou rychlost, maximální rychlost a mnoho dalšího.

Memorize: Learn GRE Vocabulary with Flashcards LIKECRAZY Inc.

Memorize: Learn Italian Words with Flashcards LIKECRAZY Inc.

Fractions Math Pro GK Apps

Pixel Nougat - Icon Pack A1 Design

Home Workouts No Equipment Pro Hazard Studio

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

The Lonely Hacker je mezi hráči poměrně populární, v minulosti byl párkrát zdarma a vždy se tato akce setkala s úspěchem. Přestože podobný typ her moc nemusíme, u The Lonely Hacker jsme se zasekli asi půl hodinky a věříme tomu, že si ho čas od času zapneme znovu.

Shadow Knight Ninja Fight Game Fansipan Limited

Grow Zombie VIP- Merge Zombies PixelStar Games

Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! Bigshot Games

Zombie Hunter 3D Sniper - Apocalypse Shooting Game ABST Technology

Amusement Park Cards PRO KidsEdu studio

Dinosaurs Cards PRO AppStar Studio

Defense Zone 3 Ultra HD ARTEM KOTOV

Zdroj: App Sales