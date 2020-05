Aplikace YouTube asi bude zobrazovat i výsledky vyhledávání z Google

Když v mobilní aplikaci YouTube vyhledáte nějaký pojem, nově zobrazí nejen výsledky v podobě dostupných videí, ale také kartu s výsledky ze standardního Google vyhledávání. Testovanou novinku nedávno objevil jeden z uživatelů Redditu. Po vyhledání fráze se mu pod výsledky s videi zobrazila také nová karta zobrazující info z klasického vyhledávání na webu či v aplikaci Google. Ptáte se, k čemu by to mohlo být dobré? Třeba v případě, kdy se snažíte na YouTube najít něco ve formě videa, ale ono to tam není. Pak se může hodit rychlý odkaz, který vás zavede se s stejnou frází do obecného Google vyhledávání.

Ke spuštění nové funkce zatím nejsou žádné oficiální informace. Je ale dost možné, že bude co nevidět spuštěna. Nejde o žádný velký zásah. Pravděpodobně se teď jen objevuje v testovací formě u náhodných uživatelů. Prakticky jde o jednu Google kartu ve spodní části výsledků vyhledávání na YouTube. Ta zobrazuje nejrelevantnější výsledek z klasického vyhledávání a navíc obsahuje i tlačítko, kterým se dá přejít ke kompletnímu zobrazení všech odkazů.

Přijde vám takové propojení užitečné?

Zdroj: XDA