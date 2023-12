Aplikace Xiaomi Home v novém kabátu! Co vývojáři vylepšili?

Aplikace Xiaomi Home slouží k pohodlnému ovládání produktů Xiaomi

Před několika měsíci se aplikace naučila česky, dokonalé to ale bohužel není

Nejnovější verze aplikace Xiaomi Home přináší změny v uživatelském rozhraní

Xiaomi neprodává jen mobilní telefony, tablety nebo koloběžky. V portfoliu této společnosti najdeme úplně všechno a hodně se mi líbí nový elektromobil, na ten si ale budeme muset ještě počkat. Ale na fotografiích vypadá skvěle!

Velikou výhodou je propojení jednotlivých produktů, které zajišťuje aplikace Xiaomi Home, skrze kterou můžete jednotlivé výrobky snadno ovládat. Většina výrobků Xiaomi v sobě má WiFi, do aplikace tak můžete napojit nejenom horkovzdušnou fritézu, ale také elektrický kartáček nebo přenosný ohřívač.

Už před několika měsíci se v aplikaci Xiaomi Home objevila podpora češtiny, zatím se ale nepodařilo korektně počeštit funkce jednotlivých produktů, většina popisků je nadále v angličtině. Trochu škoda, ale snad se situace v roce 2024 zlepší.

Za co si ale vývojáři zaslouží pochvalu je poslední úprava uživatelského rozhraní, která u vybraných produktů nabízí možnost použití tzv. velkých karet. Co to znamená v praxi? Pro základní ovládání konkrétního zařízení už nemusíte rozklikávat daný produkt, ale můžete jej provádět přímo na domovské obrazovce aplikace Xiaomi Home. Třeba u čističky vzduchu Xiaomi Smart Air Purifier se tato funkce vyloženě nabízí, jednoduše přepínáte mezi režimy, žádné podrobnější nastavení většinou nepotřebujete.

Aplikaci Xiaomi Home používám každý den, kromě čističky vzduchu touto cestou ovládám světelný pásek nebo přenosné topení Xiaomi Smart Tower Heater Lite, jehož recenzi jsme publikovali před pár týdny. Funguje to rychle, funguje to spolehlivě. Navíc konkrétní zařízení můžete sdílet s dalšími lidmi v domácnosti, dálkové ovládání není omezené jen na jedno zařízení respektive účet. Určitě by mi nevadilo, kdyby vývojáři ještě na uživatelském rozhraní zapracovali, ale současná podobě je funkční. Třeba se dočkáme redesignu aplikace v souvislosti s příchodem HyperOS…

Zdroj: vlastní