Aplikace Telefon dostane s Androidem 16 nový design, jak se vám líbí?

Troufám si tvrdit, že nebudu příliš daleko od pravdy, když napíšu, že aplikaci Telefon od Google používá u nás drtivá většina uživatelů. Jedná se o základní součást balíku aplikací od internetového giganta a většina výrobců do svých smartphonů určených pro evropský trh už svou vlastní alternativu ani neinstaluje. Nyní se aplikace Telefon dočká redesignu, který mění nejen samotný vzhled ale drobně upravuje i způsob použití.

S Androidem 16 dorazí i nová aplikace Telefon

Aktuálně připravovaný Android 16 s sebou má přinést i jedny z největších designových změn za posledních několik let. Ruku v ruce s přepracovaným rozhraním systému však jdou i designové změny stěžejních aplikací, mezi které bezesporu patří i nadcházející změny aplikace Telefon, které Google právě představil na svém blogu. Tyto změny však nejsou pouze kosmetické, ale upravují i celkové používání aplikace Telefon. Předně ze spodní lišty zmizí ikony Oblíbené, Poslední a Kontakty. Vesměs všechny do sebe totiž nově integruje obrazovka „Domů“.

V rámci „domovské“ obrazovky nové aplikace Telefon totiž budeme mít přístup k seznamu posledních hovorů nad nímž své místo naleznou oblíbené kontakty i kontextová nabídka pro přístup do telefonního seznamu. Zachovány pak byly rychlé filtry i kolonka pro vyhledávání. Vše pochopitelně v designu nadcházejícího Androidu 16. Svou ikonu na spodní liště pak nově získal i číselník pro vytáčení a třetí pozici zabrala ikona pro přístup k hlasovým zprávám.

Přepracování se dočkala i obrazovka pro přijetí hovoru, které nově provedete tažením do stran namísto nahoru / dolů jak tomu bylo doposud. Nejedná se sice o nic, co bychom již neviděli mnohokrát v provedení nadstaveb výrobců nebo alternativních aplikací ale přinejmenším je vše designově hezky zpracováno. Zachovány pochopitelně byly i možnosti rychlé odpovědi prostřednictvím SMS a v zemích, kde je to podporováno i tlačítko pro vyvolání AI asistenta, který se volajícího může zeptat na účel hovoru. Obrazovka probíhajícího hovoru zůstala funkčně identická, jen se přizpůsobila designovému jazyku Androidu 16.

Jak se vám nová aplikace Telefon od Google líbí?

Zdroj: GSMArena.com