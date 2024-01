WhatsApp zřejmě chystá velkou designovou novinku

Nově bude možné změnit barevnou paletu

Má měnit barvu ikony, ale i další prvky rozhraní

WhatsApp se dočká jedné z největších designových aktualizací posledních let. Aplikace totiž uživatelům konečně umožní změnit vzhled systému, což až doposud nebylo možné. Na novinku upozornil web WABetaInfo, v tuto chvíli je k dispozici pouze v beta verzi pro iOS (24.1.10.70), avšak běžní testeři ji nemohou využívat. Na Androidu zatím není vůbec, ale to se může brzy změnit. Otázkou zůstává, za jak dlouho bude k dispozici všem uživatelům. O jaké změně se ale vůbec bavíme?

WABetaInfo publikoval článek se screenshotem zachycující nové nastavení, v němž si uživatelé mohou nastavit barevné palety a přizpůsobit si prvky uživatelského rozhraní. K dispozici je zelená, modrá, bílá, růžová a fialová. Zároveň jde ale o jediný dostupný snímek obrazovky, takže není jasné, co všechno nové nastavení změní.

Změní se kompletně uživatelské rozhraní, jen některé prvky nebo třeba bubliny chatu? Těžko říct. Nepředpokládám však, že se aplikace změní kompletně, sázel bych spíše na to, že bude stále možné vybrat mezi tmavým a světlým motivem. Některé zdroje však hovoří o tom, že toto nastavení změní i barvu ikony, což by byla fajn změna. Zatím ale nemáme žádné oficiální informace o tom, kdy zamíří do stabilní verze.

Oceníte volbu barevné palety ve WhatsAppu?

Zdroj: notebookcheck, neowin