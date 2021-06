Snahy giganta Microsoft zvýšit popularitu jeho cloudového úložiště OneDrive stále pokračují. Společnost nedávno představila na jaké novinky se mohou uživatelé těšit. Některé nové funkce, které aplikace OneDrive na Android dostane, můžeme už nyní vidět například u Google Fotek. Konečně se tak dočkáme značných vylepšení, které jistě ocení nejeden z nás.

Aplikace OneDrive na Android dostane nové “přelomové” funkce

Novinky, které se v aplikaci OneDrive můžeme bezesporu označit jako přelomové, tedy alespoň na poměry Microsoftu. Kupříkladu takové Google Fotky již těmito vychytávkami nějaký ten pátek disponují.

První zásadní změnou je možnost úpravy fotek. Ty totiž až do teď nebylo možné absolutně nijak editovat, ani například oříznout. Aktualizace však do OneDrive pro Android a OneDrive Web, kromě již zmíněného ořezávání, přinese také možnost snímky otočit, převrátit či změnit jas, expozici, kontrast, saturaci nebo stíny. Úprava fotek bude k dispozici v následující aktualizaci a to pro snímky ve formátu JPEG a PNG, což jsou jedny z nejrozšířenějších formátů.

Microsoft však přidá do aplikace One Drive i další užitečné funkce. Nahrané fotky se budou třídit podle složek, ve kterých se nacházejí v telefonu. S tím souvisí i další užitečná vychytávka, která v aplikaci chyběla a tou je třídění fotek podle měsíců a roků. Obě zmíněné funkce by měly být k dispozici pro Android během následujících dvou měsíců.

Uživatelé cloudového úložiště z dílny softwarového giganta se dočkají také možnosti zobrazit média pouze z vybraných složek. Tato funkce bude dostupná pro OneDrive na Android i OneDrive Web.

Poslední novinkou je zobrazování fotek a videa přímo z aplikace OneDrive na televizi přes Google Chromecast. Stačí jen telefon připojit k TV s Chromecastem a spustit aplikaci OneDrive a poté kliknout na ikonu přenosu u fotky.

Které úložiště používáte pro zálohu fotek?

Zdroj: Microsoft