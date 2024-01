McDonald’s zná úplně každý, pobočku najdete v každém větším městě

V Obchodu Play si můžete stáhnout aplikaci, ve které najdete oblíbené slevové kupóny

Pokud ale máte ve svém telefonu root nebo odemknutý bootloader, slevu na hamburger nečekejte

Rok až dva zpátky jsem si do Huawei P40 Pro+ zkusil nainstaloval aplikaci McDonald’s, občas do těchto restaurací zavítám a nabídka kuponů je někdy celkem zajímavá. Aplikace nefungovala a vzhledem k chybějícím službám Google jsem ani nebyl moc překvapený, některé aplikace bez GMS zkrátka nefungují.

Před půl rokem jsem ale vyměnil telefon a v těchto dnech jsem si na aplikaci vzpomněl, hledal jsem rychlou večeři a McDonald’s se jevil jako správná volba. Rovnou jsem zamířil do Obchodu Play, aplikaci stáhnul a nainstaloval. Při pokusu o zprovoznění aplikace jsem ale narazil. Kde je chyba?

Aplikaci McDonald’s není možné používat na telefonech, ve kterých máte root. Co víc, úplně stačí odemknutý bootloader, v telefonu nemusíte mít žádné úpravy systému. To je ostatně případ mého telefonu, kterým už půl roku je Xiaomi 13 Ultra. Historicky mám na telefonu odemknutý bootloader, to když jsem do telefonu instaloval ROM určenou pro Evropu. Nikdy bych ale nečekal, že s tímto bude mít problém právě tato aplikace.

Pokud by podobné omezení bylo u některé z bankovních aplikací, naprosto bych to pochopil. Jakmile jde o peníze, je bezpečnost na místě. Ale bankovních aplikací mám v telefonu několik a žádné nevadí, že mám odemknutý bootloader. Pokud ale chcete slevu na hamburger a máte root nebo odemknutý bootloader, u McDonald’s máte smůlu. Nenapadá mě žádný relevantní důvod, proč by aplikace měla být v tomto směru omezená.

Že by se mi někdo vloupal do telefonu a objednal si stovku meníček? Možné to teoreticky je, ale kromě újmy na zdraví pro konzumenta by žádné větší škody nehrozily. Dle recenzí v Obchodu Play nejsem jediný s tímto problémem, ví se o něm delší dobu. Vývojáři ale zatím mlčí, na změnu to nevypadá. Brzy mě naštěstí čeká výměna mobilního telefonu, pauza od hamburgerů tak nebude mít dlouhé trvání.

Zdroj: Vlastní