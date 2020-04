Aplikace JustWatch umí ušetřit peníze za sledování filmů na Androidu

Asi největším potenciálem této aplikace je seznam přání. Můžete si vytvořit seznam videí, u kterých uvažujete o tom, že si je pořídíte a pokud budou k dispozici za sníženou cenu, JustWatch na to hned upozorní. Videa ze seznamu přání se navíc budou objevovat v seznamu doporučených hned na prvních místech. Dalším plusem je možnost vytváření seznamů videí napříč jednotlivými poskytovateli. Kromě toho zde najdete i nabídku zlevněných filmů na DVD nebo Blu-ray nebo zprávy o tom, co zrovna běží v kinech v okolí. Aplikace je sice lokalizovaná do češtiny, nicméně překlad není zrovna dokonalý.

Jak sledujete on-line videa vy?

Zdroj: Softpedia.com