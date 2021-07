V České republice bohužel ani v roce 2021 není možné využívat mobilní osobní doklady. V zahraničí je to přitom zcela běžné. Elektronické doklady používají třeba ve Finsku, Velké Británii, USA, Austrálii nebo Kosovu. Evropská unie chce jít stejným směrem a mobilní doklady jsou na vzestupu. Státní tiskárna cenin na svém webu představuje aplikace eDokladovka, která umožňuje mít občanku, pas či řidičák v telefonu. Aplikace jako taková je hotová, čeká se pouze na schválení legislativy.

Alespoň to, že aplikaci někdo vytvořil je nadějí pro to, že bychom se brzy mohli dočkat doby, kdy budeme mít v telefonech řidičák, občanku nebo třeba průkaz pojištěnce. “Dnes máte s fyzickou občankou, když ji ztratíte, spoustu starostí. Musíte na úřad, nahlásit ztrátu na policii a zažádat o novou. Od toho je tato aplikace,” sdělil Radek Muška, ředitel STC (Státní tiskárna cenin). Co všechno eDokladovka umožní mít v telefonu?

občanský průkaz

řidičský průkaz

cestovní pas

profesní průkaz způsobilosti řidiče

karty digitálního tachografu

průkaz pro osoby se zdravotním postižením

povolení k pobytu pro příslušníky cizích zemí

V budoucnu prý bude možné do aplikace eDokladovka vložit další dokumenty, které jsou vydávány jinými subjekty než STC. Může jít třeba o rodný list, zbrojní průkaz, průkaz pojištěnce nebo osvědčení o registraci vozidla. Doklady půjde samozřejmě přidávat a také odstraňovat. Aplikace (respektive doklady v ní) však nemají nahrazovat fyzické doklady, budou jejich digitálními dvojčaty. Stejně jako Tečka a čTečka bude mít také eDokladovka dvě aplikace. Jedna bude sloužit pro ty, kteří budou doklady kontrolovat, druhá samozřejmě pro všechny ostatní, kteří v ní budou mít doklady nahrané. Ověřování navíc bude fungovat i offline a to pomocí Bluetooth a QR kódů.

