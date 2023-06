I když vznikla již v roce 2020 jako autentičtější protiklad klasických sociálních sítí, až v posledních měsících se těší platforma BeReal opravdu masivní pozornosti a nárůstu počtu uživatelů. Síť, na které je úkolem uživatelů v předem neznámý čas zachytit reálné dění před zadním i předním fotoaparátem telefonu skrze, tak v poslední době hledá další způsoby, jak své uživatele lépe udržet a zabavit. Pomoci by tomu dost mohl připravovaný RealChat.

BeReal. Your friends for real. BeReal

Mít sociální síť bez vlastního prostředí pro posílání přímých zpráv samozřejmě není ideální a posílá to uživatele na konkurenční platformy. Lidé používající BeReal dokonce uvádějí chat jako nejžádanější novou funkci. Není tedy divu, že si vývojáři aplikace BeReal stanovili spuštění chatu jako jeden z nejbližších cílů. O jeho konkrétní podobě se autoři rozpovídali pro redakci TechCrunch.

Dopisování skrze BeReal nebude po technické stránce nikterak výjimečné. Psát si budou moci dva spřátelení uživatelé a chatování mají zpestřit mimo jiné i unikátní RealMoji. Bude zde možnost zprávy nahlašovat či blokovat, stejně tak je i odstraňovat na své straně. Když zprávu odstraní oba, zmizí do 30 dní i ze serverů provozovatele. Šifrovaná komunikace zatím v plánu není. RealChat by měl být globálně spuštěn do několika týdnů.

