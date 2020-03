Nový APKMirror Installer výrazně pomůže s instalací stažených aplikací

Dobrá zpráva pro všechny občasné i pravidelné zájemce o instalaci .apk souborů mimo Obchod Play. Provozovatelé nejpopulárnějšího alternativního serveru s appkami APKMirror.com přišli s vlastním mobilním nástrojem, který významně ulehčí tyto instalace. A to jak zkušeným uživatelům, kteří to dělají i několikrát denně, tak i úplným laikům. Úvodem vás ale trochu zklameme, aplikace od APKMirror Installer není určena pro vyhledávání a stahování .apk souborů ze serveru. Její užitečnost přichází ve chvíli, kdy si nabízené soubory stáhnete a pokoušíte se je instalovat do telefonu.

V dnešní době (od roku 2018) jsou mnohé aplikace vyvíjeny v různých verzích. Každá je určena pro jiný druhy telefonu podle jeho hardwarových a softwarových vlastností. Nejčastěji s ohledem na architekturu procesoru a rozlišení displeje. Proč? Jde samozřejmě o velikost. Obrovské univerzální aplikace pokrývající všechny možnosti by byly zbytečně velké. Při stahování z Obchodu Play do vašeho telefonu zamíří také jen ta verze, která jsou pro něj vhodná. Server APKMirror.com, který se snaží nabídnout maximální paletu variant, tyto verze sdružuje do stáhnutelných balíčků s .apkm koncovkou. A to je pak samozřejmě trochu past na nezkušené uživatele. Musí umět vybírat mezi variantami jako armeabi-v7a, arm64-v8a, x86 nebo x86_64. Věděli byste přesně, po které sáhnout pro váš telefon? Toto přihází vyřešit právě nová aplikace APKMirror Installer.

Poradí u instalace i chyb

Ta nejenže dokáže ze stažených balíčku vybrat vhodnou verzi k instalaci, ale navíc poskytuje od běžného Androidu ještě jednu chytrou vychytávku. V případě neúspěšné instalace informuje o tom, proč k tomu došlo. Android k nepovedené instalaci jen suše oznámí, že nastala chyba. APKMirror Installer aplikace umí přesně definovat, co se nepodařilo. Uživatel tak má mnohem větší šanci najít správné řešení a vybrat správný .apk soubor. V současné chvíli je nový nástroj v beta testování a možnost instalace z různých balíčků není zatím úplně pro všechny aplikace ze serveru. Jejich seznam se postupně rozrůstá, při vydání jich bylo kolem pětasedmdesáti. Patří mezi ně například Fotky Google, Netflix, Twitter, YouTube, SwiftKey, Wikipedia, Duolingo, Venmo, GoPro, Disney+, Byte, GitHub a Pocket Casts.

Stahujete z APK Mirror? Máte přehled v typech aplikací?

