V říjnu se žebříček AnTuTu otřásl v základech. Podívejte se, kdo je novým králem

  • AnTuTu zveřejnilo říjnový žebříček nejrychlejších Android telefonů s kompletní obměnou top 10
  • Prvních pět míst obsadily telefony s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Nubia Red Magic 11 Pro+ dominuje žebříčku s průměrným skóre přes 4,1 milionu bodů

Adam Kurfürst
3.11.2025 20:00
antutu zebricek rijen 2025 redmagic 11 pro plus webp

Benchmarková platforma AnTuTu tradičně zveřejnila výsledky za uplynulý měsíc, které tentokrát přinesly kompletní obměnu žebříčku nejrychlejších Android zařízení. Všech deset pozic obsadily novogenerační modely s letošními vlajkovými čipsety, přičemž na český trh se řada z nich teprve dostane.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 kraluje výkonovému žebříčku

Absolutní dominanci předvedl nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, jenž pohání všech pět nejrychlejších telefonů v žebříčku. Na prvním místě se umístila herní bestie Nubia Red Magic 11 Pro+ s průměrným skóre 4 132 403 bodů. Telefon těží z agresivního ladění výkonu, aktivního chlazení s ventilátorem a také naprosté novinky v podobě vodního chlazení.

antutu zebricek rijen 2025 strojove prelozeno
Žebříček AnTuTu za říjen 2025 (strojově přeloženo z čínštiny)

Těsně za ní následuje OnePlus 15 s výsledkem 4 031 998 bodů a třetí příčku obsadilo iQOO 15 se skóre 4 030 245 bodů, které kromě Snapdragonu 8 Elite Gen 5 využívá také vlastní herní čip Q3 pro vylepšení grafiky včetně ray tracingu v podporovaných hrách.

MediaTek zatím zaostává za Qualcommem

První telefon s konkurenčním čipsetem MediaTek Dimensity 9500 se v žebříčku objevuje až na šesté pozici. Jde o model Vivo X300 Pro, který se už prodává i na českém trhu a láká především na své pokročilé fotografické schopnosti včetně 200Mpx teleobjektivu. Přestože Dimensity 9500 představuje významný výkonnostní skok oproti předchozí generaci, Snapdragon mu v hrubém výkonu stále utíká.

oppo find x9 ruzova
Oppo se vrací do Česka s šílenou novinkou! Vlajková řada X9 nabízí odnímatelný teleobjektiv a obří baterie Jakub Kárník Zprávičky

Svědky nepříliš překvapivého vítězství jsme v kategorii tabletů, kde dominuje Honor MagicPad 3 Pro 13.3 jako vůbec první tablet se Snapdragonem 8 Elite Gen 5. V případě tohoto modelu ale nedovedeme jasně říct, zda se podívá také k nám, nebo nikoliv.

Který z těchto výkonných telefonů by vás lákal nejvíce?

Zdroj: AnTuTu

Adam Kurfürst
