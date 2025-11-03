V říjnu se žebříček AnTuTu otřásl v základech. Podívejte se, kdo je novým králem Hlavní stránka Zprávičky AnTuTu zveřejnilo říjnový žebříček nejrychlejších Android telefonů s kompletní obměnou top 10 Prvních pět míst obsadily telefony s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Nubia Red Magic 11 Pro+ dominuje žebříčku s průměrným skóre přes 4,1 milionu bodů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Benchmarková platforma AnTuTu tradičně zveřejnila výsledky za uplynulý měsíc, které tentokrát přinesly kompletní obměnu žebříčku nejrychlejších Android zařízení. Všech deset pozic obsadily novogenerační modely s letošními vlajkovými čipsety, přičemž na český trh se řada z nich teprve dostane. Snapdragon 8 Elite Gen 5 kraluje výkonovému žebříčku Absolutní dominanci předvedl nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, jenž pohání všech pět nejrychlejších telefonů v žebříčku. Na prvním místě se umístila herní bestie Nubia Red Magic 11 Pro+ s průměrným skóre 4 132 403 bodů. Telefon těží z agresivního ladění výkonu, aktivního chlazení s ventilátorem a také naprosté novinky v podobě vodního chlazení. Žebříček AnTuTu za říjen 2025 (strojově přeloženo z čínštiny) Těsně za ní následuje OnePlus 15 s výsledkem 4 031 998 bodů a třetí příčku obsadilo iQOO 15 se skóre 4 030 245 bodů, které kromě Snapdragonu 8 Elite Gen 5 využívá také vlastní herní čip Q3 pro vylepšení grafiky včetně ray tracingu v podporovaných hrách. MediaTek zatím zaostává za Qualcommem První telefon s konkurenčním čipsetem MediaTek Dimensity 9500 se v žebříčku objevuje až na šesté pozici. Jde o model Vivo X300 Pro, který se už prodává i na českém trhu a láká především na své pokročilé fotografické schopnosti včetně 200Mpx teleobjektivu. Přestože Dimensity 9500 představuje významný výkonnostní skok oproti předchozí generaci, Snapdragon mu v hrubém výkonu stále utíká. Oppo se vrací do Česka s šílenou novinkou! Vlajková řada X9 nabízí odnímatelný teleobjektiv a obří baterie Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Svědky nepříliš překvapivého vítězství jsme v kategorii tabletů, kde dominuje Honor MagicPad 3 Pro 13.3 jako vůbec první tablet se Snapdragonem 8 Elite Gen 5. V případě tohoto modelu ale nedovedeme jasně říct, zda se podívá také k nám, nebo nikoliv. Který z těchto výkonných telefonů by vás lákal nejvíce? Zdroj: AnTuTu O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AnTuTu benchmark čipset Mediatek Dimensity 9500 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 výkon Mohlo by vás zajímat MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi Jakub Kárník 23.12.2024 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Jaké Android telefony jsou nejrychlejší? AnTuTu zveřejnilo tradiční žebříček, král vás nepřekvapí Adam Kurfürst 8.12.2024 Velký únik vykresluje telefony Google Pixel 10 a Pixel 11. Co se dozvídáme? Adam Kurfürst 23.10.2024 Samsung Galaxy A56 poprvé spatřen v benchmarku. Střední třída by mohla nabídnout výkon starší vlajky! Jakub Kárník 22.9.2024 Google Pixel 9 Pro XL recenze: přehnaný hype, nebo opravdu nejlepší telefon současnosti? Jakub Kárník 21.8.2024