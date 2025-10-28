Oppo se vrací do Česka s šílenou novinkou! Vlajková řada X9 nabízí odnímatelný teleobjektiv a obří baterie Hlavní stránka Zprávičky Oppo se po roční pauze vrací na český trh s vlajkovými modely Find X9 a X9 Pro Find X9 Pro nabízí unikátní přídavný teleobjektiv Hasselblad s 3,28× zoomem Oba modely disponují obřími bateriemi (7 025 a 7 500 mAh) a MediaTekem Dimensity 9500 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínská značka Oppo se po delší době vrací na český trh s úplně jinou strategií než dřív. Místo levnějších modelů tentokrát vsadila na vlajkové lodě Find X9 a Find X9 Pro, které mají za úkol konkurovat špičkám od Samsungu, Xiaomi nebo Googlu. A přinášejí jednu hodně netradiční zbraň: odnímatelný teleobjektiv od Hasselbladu. Teleobjektiv, který si nasadíte jako čepici Není to první pokus, ale nejambicióznější Co nabízí Find X9 a X9 Pro Cena a dostupnost v Česku Teleobjektiv, který si nasadíte jako čepici Find X9 Pro má už v základu solidní výbavu pro focení na dálku. Disponuje 200megapixelovým teleobjektivem s 3× optickým zoomem, což samo o sobě stačí na ostré snímky vzdálených objektů. Oppo ale jde ještě dál a nabízí volitelný Hasselblad Teleconverter Kit – masivní přídavnou čočku, která se připevní přes speciální magnetický kryt a přidá další 3,28× zoom. Není to první pokus, ale nejambicióznější Myšlenka přídavné čočky pro smartphone není nová. Xiaomi i Realme ukázaly podobné koncepty na MWC, Vivo u řady X300 představilo podobnou záležitost. Výrobci totiž narazili na strop – i s periskopickými teleobjektivy uvnitř těla telefonu se dál nedostanou. Odnímatelné příslušenství je způsob, jak tento strop prorazit. A dá se čekat, že podobných experimentů uvidíme víc. Otázka jen je, jestli se z nich stane mainstream, nebo zůstanou kuriozitou pro nadšence. Co nabízí Find X9 a X9 Pro Vedle exotického teleobjektivu jsou oba modely solidně vybavené vlajkové lodě. Find X9 Pro má 6,78″ plochý AMOLED displej s 120Hz obnovovací frekvencí, MediaTek Dimensity 9500, 16 GB RAM a 512GB úložiště. Baterie? Obří – 7 500 mAh s křemíko-uhlíkovou anodou, což znamená dva dny výdrže a rychlé 80W drátové nebo 50W bezdrátové nabíjení. Fotoaparát sestává ze tří 50MPx senzorů (hlavní Sony, ultraširoký a selfie) plus zmíněný 200MPx teleobjektiv. Nechybí IP66, IP68 a IP69 certifikace, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ani konfigurovatelné Quick tlačítko. Základní Find X9 je o něco skromnější – má menší 6,59″ displej, 50MPx teleobjektiv místo 200MPx a „jen“ 7 025mAh baterii. Jinak je výbava prakticky totožná. Cena a dostupnost v Česku Oppo Find X9 začíná na 999 eurech (24 300 Kč) za verzi 12/256 GB, Find X9 Pro stojí 1 299 eur (31 600 Kč) za konfiguraci 16/512 GB. Oba telefony dorazí na český trh zřejmě začátkem listopadu 2025. Co říkáte na nové telefony Oppo Find X9? Zdroj: WIRED, GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Česko fotomobil Mediatek Dimensity 9500 Oppo Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024 Neváhejte! Tahle chytrá zásuvka nestojí ani dvě stovky a prý je až překvapivě dobrá Adam Kurfürst 22.12.2024