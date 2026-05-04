Tohle byly v dubnu 2026 nejvýkonnější Android telefony. Máte některý ze seznamu? Hlavní stránka Zprávičky AnTuTu zveřejnilo dubnový žebříček nejvýkonnějších Android telefonů, vítězem se stalo iQOO 15 Ultra Devět z deseti modelů v první desítce pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5 Z celé desítky se v Česku dá aktuálně sehnat méně než polovina modelů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Pro každého, kdo pečlivě sleduje dění na scéně mobilů, představuje začátek měsíce malou událost. AnTuTu pravidelně zveřejňuje žebříček nejvýkonnějších smartphonů uplynulého období, který umí docela přesně ukázat, kdo si v tichosti vyhrál souboj o titul nejrychlejšího Androidu. Dubnové výsledky přitom potvrzují, že Qualcomm letos jednoznačně drží otěže v ruce. Žebříček navíc dobře ilustruje, jak velká část aktuálních špičkových telefonů zůstává především čínskou záležitostí, na kterou se čeští zákazníci jen dívají z dálky. První tři místa: iQOO bere zlato i stříbro Zbytek desítky a co se z toho dostane k nám Ještě než se podíváme na samotný seznam, je důležité zmínit pár metodických detailů. AnTuTu pracuje s průměrným skóre, nikoliv s rekordy, takže výsledná čísla se mohou lišit od nejvyšších hodnot inzerovaných výrobci. Data navíc pochází výhradně z Číny, což ovlivňuje i složení žebříčku. A jak bývá zvykem, podstatná část modelů, které se v něm objeví, se na evropský trh nikdy oficiálně nepodívá. První tři místa: iQOO bere zlato i stříbro Na vrcholu celého žebříčku se usadil iQOO 15 Ultra s průměrným skóre 4 126 940 bodů. Jako první model s označením Ultra v digitální řadě iQOO se výrobce nevydal cestou kreativně zaměřených fotomobilů, ale postavil zařízení mířící primárně na výkon. Tomu nahrává i přítomnost aktivního vzduchového chlazení, které dovoluje čipu Snapdragon 8 Elite Gen 5 dlouhodobě udržet vysoké takty. Žebříček nejvýkonnějších Android vlajek podle AnTuTu v dubnu 2026 (strojově přeloženo z čínštiny) Druhou pozici obsadil iQOO 15 se skóre 4 102 621 bodů. Bez aktivního chlazení sice za verzi Ultra v extrémních zátěžích zaostává, ale rozdíl je překvapivě malý a v běžném používání ho zřejmě nepoznáte. Pro většinu zájemců tak vyváženější varianta dává praktičtější smysl – cenově je dostupnější a v ostatních ohledech se od dražšího sourozence liší jen minimálně. Bohužel oba modely zůstávají vyhrazené čínskému trhu a do Česka se oficiálně nedostanou. Třetí příčku obsadil herní specialista RedMagic 11 Pro+ se skóre 4 098 742 bodů. Telefon si drží charakteristické rysy řady, tedy displej bez výřezu, plochá záda a aktivní ventilátor uvnitř těla. Novinkou je tentokrát doplnění o vodní chlazení, které posouvá strop dlouhodobého výkonu ještě výš. V Evropě je k dispozici model RedMagic 11 Pro, jenž se od verze Pro+ liší pouze v dílčích parametrech. Zbytek desítky a co se z toho dostane k nám Čtvrté místo patří modelu Realme GT 8 Pro, který byl v Česku oficiálně představen už koncem loňského roku. Pátou pozici drží Oppo Find X9 Ultra, který se zatím prodává jen v Číně, ale do Česka se podívá už velice brzy. Šesté místo obsadil OnePlus Ace 6 Ultra, jediný zástupce MediaTeku v první desítce. Pohání ho čip Dimensity 9500, který se ve srovnání se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 v AnTuTu drží statečně, ale na nejvyšší příčky letos nedosáhne. Sedmou a osmou pozici si rozdělila dvojice Honor Magic8 Pro a Magic8. Devátým je Vivo X300 Ultra, které se do katalogů zdejších prodejců dostalo teprve nedávno (a jde o zajímavý úkaz, protože dříve byly Ultra modely Viva čínskými exkluzivitami). Desítku uzavírá OnePlus 15T, který také pravděpodobně k nám oficiální cestou nedorazí. Kompletní žebříček TOP 10 PořadíModelProcesorDostupnost v ČR1.iQOO 15 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5Pouze Čína2.iQOO 15Snapdragon 8 Elite Gen 5Pouze Čína3.RedMagic 11 Pro+Snapdragon 8 Elite Gen 5Ano (jako RedMagic 11 Pro)4.Realme GT 8 ProSnapdragon 8 Elite Gen 5Ano5.Oppo Find X9 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5Již brzy6.OnePlus Ace 6 UltraDimensity 9500Pouze Čína7.Honor Magic8 ProSnapdragon 8 Elite Gen 5Ano8.Honor Magic8Snapdragon 8 Elite Gen 5Pouze Čína9.Vivo X300 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5Ano10.OnePlus 15TSnapdragon 8 Elite Gen 5Pouze Čína Který telefon z dubnového žebříčku AnTuTu byste si pořídili? Zdroje: AnTuTu, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AnTuTu žebříček Mohlo by vás zajímat TOP 5: Toto jsou nejprodávanější hodinky v Česku. Máte některé z nich? Jakub Kárník 10.8.2023 Jaké Android telefony jsou nejrychlejší? AnTuTu zveřejnilo tradiční žebříček, král vás nepřekvapí Adam Kurfürst 8.12.2024 Které telefony vyzařují nejvíce radiace do hlavy? Úřad zveřejnil nový žebříček David Trlica 9.2.2019 AnTuTu má nového krále! Android poprvé překonává hranici 3 milionů bodů Jakub Kárník 3.10.2024 Čínské dělo válcuje AnTuTu! Kdo stojí za nejvýkonnějším Android telefonem? Adam Kurfürst 1.7.2024 TOP 5: Toto jsou nejprodávanější sluchátka v Česku. Máte některá z nich? Jakub Kárník 5.9.2023