Je tohle letošní král fotomobilů? Oppo Find X9 Ultra míří do Česka s boží výbavou a famózní cenou

  • OPPO Find X9 Ultra je první vlajka řady „Ultra", kterou si Číňané pustili oficiálně i mimo domácí trh — a v Česku rovnou útočí na fotomobilový trůn
  • Sázkou na jistotu jsou dva 200Mpx snímače a první 50Mpx teleobjektiv s 10× optickým zoomem na světě, vše s laděním Hasselblad
  • Cena 41 990 Kč padá s kódem OPPOFINDX9ULTRA na 35 990 Kč — proti vivo X300 Ultra ušetříte 11 tisíc

Jakub Kárník
1.5.2026 08:00
Letošní souboj o titul nejlepšího fotomobilu se rozjel naplno. Vivo poslalo do ringu X300 Ultra, Xiaomi má svoji 17 Ultra a teď přichází OPPO Find X9 Ultra v ceně 41 990 Kč, kterou se slevovým kódem OPPOFINDX9ULTRA srazíte na 35 990 Kč. A to je při téhle výbavě cenovka, která konkurenci pořádně provětrá.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte aktuální špičku mobilní fotografie — dva 200Mpx snímače, světově první 10× optický zoom a barevná věda Hasselblad. Mezinárodní recenze ho řadí mezi nejlepší fotomobily roku 2026.
⚠️ Zvažte, že širokoúhlý objektiv je podle testů nejslabším článkem sestavy.
💡 Za 35 990 Kč dostanete Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB RAM, 512GB úložiště, 6,82″ AMOLED s 144 Hz a jasem 3 600 nitů, baterii 7 050 mAh se 100W nabíjením, IP69, Wi-Fi 7 a ColorOS 16.

Pět objektivů od 14 do 460 milimetrů

Hlavní zbraní je Hasselblad sestava se čtyřmi zadními fotoaparáty. V hlavní roli stojí 200Mpx snímač Sony LYT-901 s clonou f/1,5 a 200Mpx teleobjektiv s 3× zoomem, který zvládá portréty i makro. Třetí v pořadí je 50Mpx Ultra-Sensing teleobjektiv s 10× optickým zoomem — Samsung tuhle cestu před lety opustil, OPPO ji teď oživuje s pětinásobným hranolovým periskopem a větším senzorem.

Recenze z mezinárodních redakcí potvrzují, že fotomobil výborně funguje napříč celým ohniskovým rozsahem od 14 do 460 milimetrů. Slabinou zůstává širokoúhlý objektiv, který v noci zaostává za hlavním snímačem. Video zvládne 8K při 30 fps, 4K při 120 fps i 10bitový profil O-Log2 s podporou ACES — což ocení každý, kdo videa následně barevně dolaďuje.

Výkon, baterie a cena, která sedí

Pod kapotou tepe Snapdragon 8 Elite Gen 5 s 12 GB RAM a 512GB úložištěm v rychlém UFS 4.1. Baterie má kapacitu 7 050 mAh v křemíko-uhlíkové technologii, drátové nabíjení dosahuje 100 W (z nuly na sto za zhruba půl hodiny), bezdrátové 50 W. Tělo je odolné podle IP66, IP68 i IP69 — voda, prach ani horký proud z myčky mu nevadí.

Cena je pro Find X9 Ultra hlavní trumf. Přímý konkurent vivo X300 Ultra vyjde v Česku na 46 999 Kč. OPPO se slevovým kódem stojí 35 990 Kč a nabízí jako jediné na trhu 10× optický zoom.

Stojí podle vás 10× optický zoom za to, abyste si vybrali OPPO před vivo X300 Ultra?

Zdroj: OPPO

