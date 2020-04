Světový žebříček AnTuTu má nové lídry. Stupně vítězů obsadily Samsungy

S příchodem dubna jsme se dočkali aktualizace světového žebříčku výkonnostního benchmarku AnTuTu. Na webu tohoto nástroje už visí aktualizovaný seznam těch nejlépe hodnocených zařízení v období do konce března. Jde jako vždy o zprůměrované hodnoty, které byly u přístrojů doposud naměřeny. Ani to ale nic nemění na tom, že novými vládci tohoto srovnávání jsou telefony Samsung Galaxy S20. Jeho šest různých variant se vešlo mezi prvních sedm zařízení. Mezi jihokorejskými telefony je na pátém místě nedávný lídr ASUS ROG Phone II. Na první pozici je dle předpokladů model Galaxy S20 Ultra. Trochu překvapivé je, že jeho varianta s 12 GB RAM a pamětí o velikosti 256 GB. Telefon se totiž vyrábí i ve variantě s 512GB pamětí. Tento model pravděpodobně neměl za březen 2020 dostatek zaznamenaných výsledku (1000+) na to, aby se v žebříčku AnTuTu objevil. Pravděpodobně by byl první.

Světový žebříček AnTuTu – březen 2020

Na druhé příčce je Galaxy S20+, také s kombinací 12/256 GB. Oba vedoucí telefony pohání čipset Snapdragon 865. Na dalších pozicích pak znovu následují oba tyto telefony, jen s interní pamětí 128 GB a čipsetem Kirin 990. Těžko soudit, který prvek má na nižším skóre větší podíl, ale jihokorejský procesor Kirin je každopádně trnem v oku mnoha zákazníků v Evropě. Zajímavá situace je pak na šesté a sedmé pozici za zmíněným ASUSem. S úplně totožnou konfigurací pamětí a procesoru zatím klasický model S20 poráží svého vyspělejšího sourozence S20+. Na kompletní světový žebříček AnTuTu za březen 2020 se můžete podívat.

Čínský žebříček AnTuTu – březen 2020

Současně s aktualizací březnového globálního žebříčku vydali autoři benchmarku také sólo tabulku pro přístroje z čínského trhu. Ty nemají z různých důvodů v celosvětovém porovnávání místo a objevují se v něm až v případě, že se prodávají i jinde po světě. A evidentně se na tuto vlnu můžeme velmi těšit. V podstatě všechny výsledky překonávají i zmíněné Samsungy a bude zajímavé pozorovat, jak se pak bude čínským telefonům ve světovém žebříčku dařit. Možná trochu nečekané je, že na první pozici není Xiaomi Mi 10 Pro, nýbrž Oppo Find X2 Pro. Tyto telefony si to velmi těsně rozdaly také ve foto benchmarku DxOMark. Tam bylo o chlup lepší Xiaomi. Tato firma se mimochodem chlubila na tiskových konferencích tím, že její Mi 10 Pro umí v AnTuTu také vystřelit nad hranici 600 tisíc bodů.

