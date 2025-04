Google odhalil budoucnost: Chytré brýle s Androidem XR vidí vše a mají paměť!

Google již delší dobu pracuje na rozšíření svého operačního systému pro chytré brýle a náhlavní soupravy. Systém nazvaný Android XR představil v hrubých obrysech už koncem loňského roku, ale dosud jsme mohli vidět jen připravená videa, která ne vždy odpovídají reálným schopnostem zařízení. Na nedávné konferenci TED2025 však Google učinil významný krok – předvedl systém Android XR naživo na funkčním prototypu brýlí.

Chytré brýle naživo v akci

Na pódiu konference TED2025 hovořil Shahram Izadi, viceprezident Googlu zodpovědný za XR projekty, spolu s kolegyní Nishthou Bhatia. Společně předvedli funkční prototyp, který toho umí překvapivě hodně. Izadi během prezentace zmínil, že brýle podporují i dioptrické čočky, komunikují s telefonem a mohou využívat „všechny aplikace z vašeho telefonu“. On sám využíval brýle přímo na pódiu pro zobrazení poznámek ke své prezentaci.

Ukázka byla zaměřená především na integraci s umělou inteligencí Gemini. Asistent nejprve na požádání složil haiku (minimalistickou japonskou báseň), ale pak přišly mnohem zajímavější funkce.

Nishtha se během demonstrace krátce otočila ke knihovně za sebou a o několik vteřin později se zeptala Gemini, jestli si všiml, jaký byl název bílé knihy na poličce. Bez zaváhání jí AI okamžitě odpověděla správným názvem. Systém je tak schopen analyzovat a uchovávat viděné informace – funkce, kterou Google dříve představil jako součást Projektu Astra a která je nyní dostupná v Gemini Live na chytrých telefonech s Androidem.

Podobným způsobem mohla Nishtha pomocí brýlí najít zapomenutou hotelovou kartu. Ale to není vše. Brýle dokázaly rozpoznat diagram a vysvětlit ho, přeložit ceduli do angličtiny a následně i do perštiny. Při použití hindštiny asistent Gemini okamžitě reagoval ve stejném jazyce – a to vše bez nutnosti měnit jakákoliv nastavení.

Praktické využití v každodenním životě

Kromě jazykových dovedností předvedli i praktické využití. Když Gemini spatřil gramofonovou desku, dokázal ji rozpoznat a na požádání přehrát skladbu z tohoto alba. Nechyběla ani ukázka navigace s 3D mapou promítanou přímo před očima uživatele.

Ve stejném videu Google ukázal i náhlavní soupravu Samsung Project Moohan, která má být podle slov Izadiho uvedena na trh ještě v letošním roce. Ta nabídne kromě pokročilých možností pro Gemini také například Google Mapy s imerzivním pohledem nebo podporu aplikace Gemini jako pomocníka při hraní her – konkrétně byla ukázána pomoc při hraní hry Stardew Valley.

Koupíte si chytré brýle s Androidem XR, až budou k dispozici?