Víme, kdy Samsung představí řadu Galaxy S25! Chystá se navíc ještě jedno překvapení

Samsung uspořádá Galaxy Unpacked již 22. ledna 2025

Na eventu očekáváme představení čtyř modelů řady Galaxy S25

Jihokorejský gigant plánuje ukázat i XR headset Project Moohan

Zatímco Samsung zatím oficiálně mlčí, díky úniku marketingových materiálů z Itálie už víme, kdy proběhne první velká událost roku 2025. Jihokorejský gigant představí novou generaci vlajkových lodí Galaxy S25 už 22. ledna. Kromě tradičního tria modelů se tentokrát dočkáme překvapení v podobě čtvrté varianty, která by měla nést označení Galaxy S25 Slim.

Podle dalších spolehlivých zdrojů se Samsung vrátí do kalifornského San Jose, kde uspořádal Unpacked i letos v lednu. Event by měl začít v 19:00 našeho času (10:00 místního času). Vedle nových smartphonů by měl výrobce poprvé naživo předvést i nedávno oznámený headset Project Moohan pro rozšířenou realitu.

Samsung v posledních letech systematicky posouvá datum konání Galaxy Unpacked na dřívější termíny – z únorových dat se postupně přesunul na polovinu ledna. Zatímco v roce 2022 proběhl 7. února, o rok později to bylo 1. února a letos jsme novinky viděli už 17. ledna. Trend tak bude pokračovat i v příštím roce.

Kromě čtveřice smartphonů řady Galaxy S25 by mohla na pódiu zaznít i zmínka o vylepšené verzi hlasové asistentky Bixby postavené na umělé inteligenci. Hlavní pozornost ale kromě telefonů nejspíš zamíří k brýlím Project Moohan, které budou patřit mezi první zařízení s novým systémem Android XR.

