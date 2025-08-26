Máte Spotify a zároveň používáte Android s Windows? Tahle funkce vás jistě potěší Hlavní stránka Zprávičky Microsoft testuje novou funkci pro plynulé přepínání aplikací mezi Androidem a Windows 11 První vlaštovkou je Spotify - můžete pokračovat v poslechu přesně tam, kde jste na mobilu skončili Funkce je zatím dostupná pouze pro testery ve Windows Insider programu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Přepínáte často mezi telefonem a počítačem? Microsoft chystá funkci, která vám usnadní život. Nová funkce cross-device resume umožní plynule pokračovat v rozdělaných činnostech mezi Androidem a Windows 11. Začíná to hudbou – konkrétně aplikací Spotify, ale v plánu jsou i další. Představte si situaci: posloucháte podcast na cestě domů, přijdete k počítači a chcete pokračovat. Doteď jste museli ručně hledat, kde jste skončili. Nově se na liště Windows objeví notifikace „Resume Alert“, která vás jedním kliknutím přepne do desktopové verze Spotify přesně tam, kde jste na mobilu přestali. Chybí vám Spotify na počítači? Windows ho stáhne sám Zajímavý detail: pokud nemáte Spotify na počítači nainstalované, Windows 11 aplikaci automaticky stáhne z Microsoft Store. Stačí kliknout na notifikaci a systém se o zbytek postará. Jediná podmínka – musíte být přihlášeni stejným účtem na obou zařízeních. Funkce připomíná Apple Handoff, který podobné přepínání mezi iPhonem a Macem nabízí už roky. Microsoft se konečně rozhoupal k vlastní implementaci, byť zatím v omezené podobě. Na rozdíl od Apple ekosystému, kde funguje handoff napříč systémovými aplikacemi, Microsoft začíná opatrně s jednou aplikací. Jak to zprovoznit? Musíte být Insider Funkce je momentálně dostupná pouze pro testery v Dev a Beta kanálech Windows Insider programu. Chcete-li ji vyzkoušet, budete potřebovat: Přihlásit se do Windows Insider programu: Otevřete Nastavení → Windows Update → Windows Insider Program → Začít. Vyberte Dev nebo Beta kanál. Nainstalovat Link to Windows na Android: Stáhněte si z Google Play aplikaci Microsoft Link to Windows a přihlaste se svým Microsoft účtem. Povolit přístup k mobilu ve Windows: V Nastavení → Bluetooth a zařízení → Mobilní zařízení zapněte možnost „Povolit tomuto počítači přístup k mobilním zařízením“ a propojte svůj Android. Kdy se dočkáme dalších aplikací? Microsoft aktivně zve vývojáře k implementaci této funkce do jejich aplikací. Spotify je pouze začátek – postupně by měla přibýt podpora pro další populární služby. Které to budou? Microsoft zatím mlží, ale dá se očekávat, že půjde o aplikace z Microsoft Store s desktopovými verzemi. Zajímavé je, že funkce se rozjíždí postupně – i když splníte všechny podmínky, nemusíte ji mít hned k dispozici. Microsoft používá postupný rollout, takže někteří Insideři si ještě počkají. Pro běžné uživatele je to zatím jen zajímavost do budoucna. Reálně se funkce dostane do stabilní verze Windows 11 nejdříve za několik měsíců. Otázkou zůstává, kolik aplikací mezitím Microsoft přesvědčí ke spolupráci. Bez široké podpory třetích stran to bude jen další z řady funkcí, které vypadají dobře na papíře, ale v praxi je nikdo nepoužívá. Využijete tuto novou funkci ve Spotify? Zdroj: Windows Blog O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Microsoft Spotify Windows 11 Mohlo by vás zajímat Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1. AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1. Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1. Erotika se dá nalézt prakticky všude. Už i na Spotify Libor Foltýnek 3.1. Chystá se pokračování Minecraftu? Tvůrce legendární hry prozradil své plány Jana Skálová 7.1.