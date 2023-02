Android mobil jako webkamera? Řešení bude o dost jednodušší

Chtěli jste někdy svůj aktuální či starší mobilní telefon s Androidem po připojení k počítači proměnit v takzvanou “webovou” kameru? Pak pravděpodobně víte, že ač se to zdá jako naprosto banální úkon vyžadující pouze mobil a kabel, nedá se to v současné době provést nativně bez aplikací třetích stran. Toto otravné omezení ale, jak se zdá, brzy skončí. O to, aby se z Android mobilu dala udělat webkamera, se podle všeho postará přímo Google. Už chystá potřebnou změnu v systému Android.

Android is adding a new "DeviceAsWebcam" service that "turns an android device into a

webcam." Specifically, Android devices that support the standard UVC (USB video class) gadget mode will be able to send video data that hosts can read from /dev/video* nodes. pic.twitter.com/oOgIqr1KkE

