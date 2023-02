Ve světě chytrých mobilních telefonů v posledních více než deseti letech těžko existují ikoničtější konkurenti než jsou operační systémy Android a iOS. Jistě, třeba i soupeření firem Samsung a Apple je na velmi vysoké úrovni, ale přece jen má trochu obroušenější hrany. Za poslední roky se nicméně odborná i laická veřejnost opakovaně pokouší rozlousknout otázku, který systém je vlastně lepší. Napadlo mě, že bych toto téma zkusil probrat s aktuálně velmi populárním konverzačním botem ChatGPT.

I když se dá předpokládat, že mezi čtenáři našeho magazínu bude více zastánců zeleného robota, asi se objektivně shodneme na tom, že najít nezpochybnitelného vítěze souboje Android vs. iOS je stejně komplikované jako jednoznačně vybrat nejlepšího fotbalistu z dvojice Ronaldo vs. Messim nebo rozhodnout, zda se ke kancovi hodí víc svíčková, nebo zelí. Přesto mě zajímalo, co přesně o tomto souboji umělá inteligence řekne. Níže tedy najdete položené otázky/příkazy, odpovědi na ně a také mé krátké komentáře…

ChatGPT Jde o automatizovaného chatovacího bota řízeného umělou inteligencí, za kterým stojí projekt OpenAI. Není (zatím) přímo připojen k internetu, ale obsahuje “vědění” lidstva a online data do roku 2021. Jeho zajímavé schopnosti jsou aktuálně objevovány každý den.

Je lepší systém Android, nebo iOS?

Není možné říci, že jeden systém je lepší než druhý, protože výběr závisí na osobních preferencích a potřebách uživatele. Android nabízí větší volnost a možnosti personalizace, což může být pro některé uživatele atraktivní. Nabízí také širší škálu cenově dostupných telefonů a tabletů. Na druhou stranu, iOS je často považován za bezpečnější a stabilnější systém, což je pro některé uživatele důležité. Navíc, aplikace pro iOS jsou často dostupné dříve než na Androidu a nabízejí vyšší kvalitu. Oba systémy mají své výhody a nevýhody, a tak by uživatel měl pečlivě zvážit své potřeby a preference před tím, než se rozhodne pro jednu z nich.

Komentář: ChatGPT je dle očekávání, a vlastně i jeho základních principů, v takové otázce velmi nestranný. Zmínil pár pozitiv a negativ, což je cesta, kterou jsem se vydal při dalším hledání jeho “názoru”.

Napiš 10 důvodů, proč je Android lepší než iOS.

Otevřený systém: Android je open-source a umožňuje tak vývojářům vytvářet aplikace bez omezení. Více možností výběru: Android je k dispozici na více zařízeních od různých výrobců a s různými cenovými kategoriemi. Lépe integrované Google služby: Android nabízí silnou integraci s Google službami, jako je Gmail, Google Drive, Google Maps a další. Možnost nastavování: Android nabízí uživatelům více možností personalizace, jako je změna tapety, témat a dalších. Větší sdílení dat: Android umožňuje snadnější sdílení dat mezi zařízeními pomocí aplikací, jako je Android Beam. Větší množství bezplatných aplikací: Google Play Store nabízí větší množství bezplatných aplikací než App Store. Nižší ceny: Mnoho zařízení s Androidem má nižší ceny než zařízení s iOS. Větší flexibilita: Android umožňuje více možností rozšiřování pomocí externích úložišť a dalších možností. Větší podpora pro méně obvyklé funkce: Android nabízí více podpory pro funkce, jako je NFC, IR Blaster a další. Větší volba v oblasti hardware: Android umožňuje výběr z více různých typů hardware, včetně různých velikostí obrazovek, typů baterií a dalších specifikací.

Komentář: Na tomto seznamu asi není co rozporovat, i když se některé argumenty částečně překrývají. Abych byl ale nestranný, zeptal jsem se na tu samou otázku pochopitelně i v opačném znění.

Napiš 10 důvodů, proč je iOS lepší než Android.

Bezpečnost: iOS má silnou bezpečnost a ochranu soukromí, což zabraňuje útokům hackerů a zamezuje neoprávněnému používání osobních údajů. Konzistentní zážitek z uživatele: iOS nabízí konzistentní a spolehlivý zážitek z uživatele na všech zařízeních. Aktualizace softwaru: iOS nabízí uživatelům rychlejší a spolehlivější aktualizace softwaru. Integrace s Apple službami: iOS je silně integrován s Apple službami, jako je iMessage, Siri, Apple Music a další. Kvalitní aplikace: App Store nabízí vyšší kvalitu aplikací než Google Play Store. Design a ergonomie: iOS má elegantní a intuitivní design, který je jednoduchý pro uživatele. Lepší výkon: Zařízení s iOS obvykle nabízejí lepší výkon než stejná zařízení s Androidem. Lepší podpora pro hardware: iOS podporuje hardware výhradně od společnosti Apple, což zajišťuje lepší kompatibilitu a menší problémy s hardwarovými závadami. Snadné použití: iOS je navržen tak, aby byl snadno použitelný pro všechny uživatele, bez ohledu na technické znalosti. Nižší cena oproti výkonu: Některá zařízení s iOS mohou být dražší než zařízení s Androidem, ale nabízejí vyšší výkon a lepší funkce za tuto cenu.

Komentář: Ani zde nevidím žádné podivnosti, ale například poslední argument s poměrem cena vs. výkon je hodně na pováženou. Co myslíte?

Kteří uživatelé si pořizují iPhone s iOS a kteří naopak telefon s Androidem?

Uživatelé, kteří si pořizují iPhone s iOS, jsou často konzervativnější a upřednostňují jednodušší a intuitivnější design, vysokou bezpečnost a ochranu soukromí, kvalitní aplikace a silnou integraci s ostatními Apple službami. Tyto uživatele také často oceňují vyšší výkon a lepší podporu pro hardware. Na druhé straně uživatelé, kteří si pořizují telefon s Androidem, často upřednostňují větší flexibilitu a možnost volby, jako například širší škálu zařízení a cenových rozpětí. Tyto uživatele také často oceňují možnost volby mezi různými výrobci a více možnostmi nastavení a personalizace. Někteří uživatelé také upřednostňují Android kvůli většímu počtu funkcí a možností nastavení, které nejsou dostupné na iOS.

Komentář: Tady jsem trochu doufal, že bude bot konkrétnější a zkusí uživatele/zákazníky nějak “roztřídit”. Vlastně jen zopakoval hlavní výhody obou systémů a použil je jako preference. Tak tedy jinak…

Můžeš tyto dva druhy uživatelů nějak porovnat třeba z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, zájmů nebo výše příjmu?

Existují některé trendy, které lze vystopovat:

Věk: Uživatelé různého věku mohou preferovat buď iPhone s iOS nebo Android, ale obecně mladší uživatelé mohou být více otevřeni novým technologiím a inovacím a upřednostňují Android. Starší uživatelé naopak mohou preferovat jednodušší a intuitivnější design, který nabízí iPhone s iOS.

Pohlaví: Podobně jako u věku neexistuje jednoznačný vzorec, ale většina výzkumů ukazuje, že ženy jsou méně pravděpodobné, že budou preferovat Android, zatímco muži budou mít větší sklon k výběru Androidu.

Vzdělání: Uživatelé s vyšším vzděláním mohou být více pravděpodobné, že budou preferovat iPhone s iOS, protože jsou často více zaměřeni na kvalitu a jednoduchost, kterou iOS nabízí. Na druhou stranu, uživatelé s nižším vzděláním mohou preferovat Android kvůli jeho cenově dostupnějším možnostem.

Zájmy: Zájmy mohou ovlivňovat výběr telefonu, ale je těžké určit jednoznačný vzorec. Například uživatelé, kteří se zajímají o technologie a inovace, mohou preferovat Android kvůli širší škále funkcí a možností nastavení.

Výše příjmu: Uživatelé iPhone mohou mít vyšší příjem, protože Apple produkty jsou často dražší než zařízení s Androidem.

Komentář: Tak tohle už je zajímavější. Překvapil mě například pohled na věkové rozdělení zájemců o Android a iOS.

Tak to zatím bylo pět základních otázek, které ode mě ChatGPT dostal. Samozřejmě se nabízí řada dalších, ale tento článek nemůže být úplně nekonečný. Do komentáře můžete napsat tipy na další dotazy či příkazy, které vám přijdou zajímavé. Nebo můžete podobnou konverzaci s tímto botem rovnou rozjet sami a s výsledkem se podělit. PS: Je důležité si uvědomit, že ChatGPT na totožnou otázku nikdy nevygeneruje úplně stejnou odpověď.

Jak se vám líbí odpovědi bota ChatGPT?