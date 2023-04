Zahrajte si hry v Android TV! Tady najdete všechny i TOP 15

Pokud si v dnešní době pořídíte chytrou televizi, je velmi pravděpodobné, že v ní poběží systém Android TV. Stále populárnější prostředí pro výrobce i uživatele sice postupně nahrazuje modernější Google TV (kdybyste chtěli zkusit přejít, máme na to návod), nicméně vývojáři mu stále dopřávají jistou péči. Do té spadá také nedávno vytvořená kategorie pro hry v Google Play, které jsou určeny právě pro televizory s tímto systémem.

Ačkoli jste o nich možná doposud ani nevěděli, her pro Android TV rozhodně není málo. V tuto chvíli jich je k dispozici téměř 120 a Google Play je všechny ukazuje ve speciální sekci. Díky nedávné úpravě, po které je možné instalovat aplikace a hry i do jiných než právě používaných zařízení, můžete vybrané položky do své “telky” dostat třeba i prostřednictvím desktopové verze Obchodu. Tedy ty, které jsou s vaším televizorem oficiálně kompatibilní. To se dozvíte po rozkliknutí tlačítka Nainstalovat.

Hry pro Android TV: TOP 15

Přiznám se, že já veliký “pařan” nejsem a televizor obecně zapínám dost málo, nicméně všiml jsem si zajímavého tematického žebříčku, který sestavila redakce Android Authority. Jde o výběr TOP 15 her právě pro Android TV. Tak tady ho máte (abecedně seřazený) a můžete se nechat inspirovat. V seznamu jsou i dva zástupci české výroby. Poznáte je?

Budete potřebovat ovladač Pro ovládání her, které běží přímo v televizoru, budete potřebovat hardwarový ovladač. Ideálně gamepad, případně běžný ovladač od TV či ovládací aplikaci v mobilu.

Alphadia Genesis

RPG Alphadia Genesis KEMCO

RPG Alphadia Genesis – Official Trailer

BADLAND

BADLAND – Google Play Trailer

Beach Buggy Racing

Beach Buggy Racing Vector Unit

Beach Buggy Racing – Android Trailer

Crashlands

Crashlands – Launch Trailer – Steam, iTunes, Google Play

Crossy Road

Crossy Road Official Trailer (GP)

DuckStation (emulátor her ze Sony PlayStation)

Final Fantasy IV

FINAL FANTASY 4 ‘Mobile Trailer’ 【Android Devices HD】

Horizon Chase

Gameplay Features Trailer l Horizon Chase: Senna Forever l New Expansion

Machinarium

Machinarium – Official Trailer

Orbia

Orbia – Preview

PBA Bowling Challenge

PBA® Bowling Challenge- Official Game Trailer

Real Racing 3

Real Racing 3 ELECTRONIC ARTS

R3 Formula1 2021 Trailer

Teslagrad

Teslagrad – Mobile Launch

UNKILLED

UNKILLED - FPS Zombie Games Deca_Games

UNKILLED Google Play Store

Bonus: Streamované hraní

Patnáctou položkou tohoto seznamu je doporučení na služby, které zprostředkovávají streamované či cloudové hraní téměř libovolných titulů, pro které nepotřebujete hardwarově výkonný stroj, ale jen dobré internetové připojení. Můžeme sem zařadit například Nvidia GeForce Now, Xbox Game Pass, Steam Link nebo PlayStation Now.

Vybrali jste si? Které hry pro Android TV vás zaujaly nejvíc?