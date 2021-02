Hledáte Android telefony pro seniory? Tady je pár tipů pro rok 2021

Hledání vhodného mobilního telefonu pro starší uživatele je někdy pořádná fuška. Je potřeba se ohlížet na několik základních aspektů, často zapomenout na moderní technologické výstřelky a myslet na jednoduchost a přehlednost. Pokud v českých e-shopech narazíte při výběru mobilů na kategorii “pro seniory”, výsledků nebude úplně málo. Co když ale k tomuto základnímu dělení přihodíme ještě i systém Android? A našly by se mobily vhodné pro starší generace i mezi těmi “běžnými”? Odpovědi na tyto dvě otázky jsme snad celkem úspěšně zakomponovali do tohoto článku s tipy na Android telefony pro seniory, který máme v plánu postupně aktualizovat.

Doporučujeme: Android telefony pro seniory

Poměrně dost mobilů, které jsou určeny primárně starším lidem, je tímto operačním systémem vybaveno. Proto nám přijde užitečné mezi nimi ty zajímavé vybrat. Ať už přímo pro koncové zájemce o takový mobil, nebo pro čtenáře, kteří jej chtějí pořídit rodičům nebo prarodičům. Ve výběru najdete přístroje různých konstrukcí a dojde také na některé moderní kousky.

Telefony Aligator

Pravděpodobně nejznámější a nejpopulárnější značka mobilů pro seniory má momentálně v nabídce hned několik Android smartphonů. Kategorii s velkým dotykovým displejem zastupují modely S5520, S5540 a S6000. Jestli potřebujete “drsňáka”, na trhu je k nalezení také Aligator R40 eXtremo.

Emporia TOUCHsmart

Že véčko není vhodné pro starší lidi? Ale kdeže. Opak dokazuje tento model od rakouské společnosti Emporia. Na první pohled vypadá moderně, asi jako osvěžený Motorola Razr, ale jde o telefon sázející na jednoduché ovládání i menu.

Blaupunkt BS 06 a BS 04

I značka Blaupunkt má v nabídce rozevírací telefon pro starší generace. Model BS 06 je skoro stejný jako jeho konzervativnější sourozenec BS 04, jen s pantem navíc.

Evolveo EasyPhone AD

Tento mobil je v mnohém podobný právě Blaupunktu BS 04, má ale silnější hardwarovou výbavu a také je dostupný v zajímavé křiklavě červené barvě.

Energizer Energy E520

Přístroj nesoucí značku legendárních baterií kombinuje v jednom těle kompaktní rozměry, jednoduché ovládání, odolnost a systém Android.

Samsung Galaxy A51

Jestli vybíráte “seniorský” mobil pro někoho, kdo si poradí i s větším displejem a využije výhody novějšího Androidu, můžete do výběru zařadit i Galaxy A51. Ne nadarmo tento mobil střední třídy patří na špici žebříčku nejprodávanějších Android mobilů na světě. Svědčí to mimo jiné i o jeho komplexnosti.

Google Pixel 4a

Jestli něčím Samsung telefon z pohledu jednoduchosti trochu trpí, tak je to přítomnost nadstavby a na míru šitých aplikací. Naproti tomu aktuálně nejlevnější (stále prodávaný) Pixel od Google nabízí naprosto čistý Android, který má přístup k novinkám i pokročilým funkcím z první ruky. Navíc parádně fotí, což by také mohlo být lákavé. Pokud novému majiteli o fotky ale až tak nejde, je možné se porozhlédnout po zbytku mobilů z rodiny Android One.

Jak jsme zmínili, seznam bychom chtěli postupně doplňovat. Neváhejte tedy napsat do komentářů, které by to podle vás měly být. A proč.

Chybí vám ve výběru nějaké Android telefony pro seniory?