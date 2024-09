Vítáme vás u nového seriálu, kterým bychom rádi přiblížili našim čtenářům lidi, kteří pro vás píšou obsah. Postupně se s vámi podělíme o naše zvyky, názory a zkušenosti. Každý díl bude mít jedno téma a lidé z redakce se k němu vyjádří. A samozřejmě velice uvítáme, když bude každý takový článek žít dále v diskuzi, kde se podělíte o svůj pohled na věc i vy, naši čtenáři. Protože cílem není v žádném případě se tvářit, že my v redakci víme všechno nejlépe, ale chceme zprostředkovat výměnu znalostí a zkušeností mezi co nejvíce lidmi.

První téma, kterým seriál otevřeme, bude poměrně tradiční: jaké aplikace nesmí chybět ve vašem telefonu?

Adam Kurfürst

Notion

Notion je obecně považován za jednu z nejpokročilejších poznámkových aplikací. Na rozdíl od služeb typu Google Keep tak není příliš vhodný pro úplně prosté zapisování myšlenek nebo odkládání si věcí na později. Osobně Notion využívám především ve škole, kde si v něm tvořím sdílené zápisy se svými spolužáky, a také v posilovně, kde jej využívám ke sledování osobního progressu na jednotlivých cvicích. Aplikace nabízí poměrně komplexní možnosti formátování, členění poznámek do stránek a integrovanou umělou inteligenci.

TikTok

Ačkoliv to říkám nerad, jednou z prvních aplikací, které instaluji na nový chytrý telefon, je TikTok. Návyková platforma s krátkým video obsahem užírající můj čas a místy mě okrádající o spánek. Na levném dopaminu, přestože si myslím, že mám ve feedu obsah i vcelku rozumného charakteru, jsem se zkrátka stal tak závislý, až jej v tomto seznamu nemohu vynechat. Za poměrně produktivního člověka se ale považuji i přesto.

X

K informacím ze sociální sítě X vždy přistupuji s určitou rezervou – i když pochopitelně závisí na důvěryhodnosti jednotlivých autorů příspěvků – ale i tak jej vnímám jako kanál, který v mém každodenním životě hraje signifikantní roli. Ať už toužím po rychlém přístupu ke zprávám, anebo jen chci zabít chvilku času, X má na mé domovské obrazovce vyhrazené své místo.

Jakub Kárník

Livesport

Jako zarytý fanoušek sportu, zejména fotbalu a hokeje, je pro mě Livesport nepostradatelná aplikace. Když zrovna nemůžu sledovat zápas v přímém přenosu, Livesport mi umožňuje být stále v obraze. Moje oblíbené týmy – Barcelonu, Slavii a Energii Karlovy Vary – mám nastavené na okamžitá upozornění. Díky tomu nikdy nezmeškám důležitý gól nebo konečný výsledek.

Flashscore live scores & news Flashscore Instalovat (Free) Google Play

Claude AI

S postupem času jsem zjistil, že čím dál tím méně používám klasické vyhledávače a stále častěji sahám po AI chatbotech. Claude od Anthropicu se stal mým favoritem. Ať už jsem na cestách nebo u pracovního stolu, tenhle AI asistent mi pomáhá s rychlým vyhledáváním informací, analýzou dat nebo generováním nápadů.

Claude by Anthropic Anthropic PBC Instalovat (Free) Google Play

CapCut

Jako člověk, který často natáčí videa na cestách, jsem dlouho hledal ideální nástroj pro rychlou a efektivní editaci. CapCut se ukázal jako téměř perfektní řešení. Je dostatečný pro většinu mých potřeb, skvěle optimalizovaný a přitom intuitivní. Skvělé video tak můžu vytvořit třeba i během cesty vlakem.

X (Twitter)

X se pro mě stal jakýmsi personalizovaným zpravodajským kanálem. Sleduju na něm politiku, sport, novinky ze světa mobilních technologií i videoher. Algoritmus už mě zná natolik dobře, že mi servíruje přesně to, co mě zajímá. Často zjišťuju, že díky X jsem o novinkách informován dříve a komplexněji než z tradičních zpravodajských zdrojů. Je to pro mě ultimátní zdroj aktuálních informací.

Jana Skálová

WhatsApp

Za mě je to WhatsApp. Používám ho ke komunikaci s klienty i s učitelkou ze školy, takže je pro mě nezbytný.

WhatsApp Messenger WhatsApp LLC Instalovat (Free) Google Play

Messenger

Ten naopak používám ke komunikaci s rodinou a plně mi nahrazuje placené služby operátorů.

Gmail

Nemusím ručně kontrolovat e-maily a okamžitě vím o každé příchozí zprávě, takže můžu ihned reagovat, což je super.

Kalendář Samsung

Vyzkoušela jsem už různé kalendáře, ale tenhle mi sedí nejvíc. Je přehledný a není v něm nic nadbytečného, píšu si do něj nákupní seznamy i kroužky dětí, takže mám všechno po ruce a nepotřebuju další aplikace na poznámky atd.

Respekt

A pak tam mám jako libůstku appku Respektu, protože mám předplatné a je to jednodušší řešení než na webu.

Libor Foltýnek

Aplikací, které používám denně, je hodně. Některé se dají případně nahradit prohlížečem nebo jinou aplikací, některé jsou natolik unikátní, že nahradit nejdou. Protože se chci udržet v rozumné délce textu, vynechám profláknuté apky jako je Facebook, WhatsApp apod. a zmíním ty, bez kterých bych opravdu nechtěl být.

Nova Launcher

Jeden z nejznámějších alternativních spouštěčů. Umí toho opravdu hodně a přestože se některá výchozí prostředí už blíží jeho možnostem – například One UI – stále se jedná o něco, co bych oželel s velice těžkým srdcem.

Nova Launcher Nova Launcher Instalovat (Free) Google Play

Voice Aloud Reader

Věřte nebo ne, tahle aplikace je pro mě absolutně zásadní. Když jsem laškoval s tím, že zkusím iPhone, byla to první věc, kterou jsem zjišťoval, jestli jde nahradit. Tato aplikace vám přečte prakticky jakoukoliv knihu pomocí TTS. Ačkoliv existují alternativy, žádná z nich se dle mých zkušeností ani nepřiblížila možnostem a stabilitě Voice Aloud Readeru.

@Voice Aloud Reader (TTS) Hyperionics Technology Instalovat (Free) Google Play

Tasker / Bixby Rutiny

Tasker je aplikace, která vám umožní automatizovat různé akce. Přijdete do práce a ztlumí se vám vyzvánění a jako tapetu se nastaví obrázek šéfa s jeho autem. Přiblížíte se k mobilu manželky a jako pozadí ze nastaví rodinná fotografie. Fantazii se meze nekladou, Tasker umí skoro všechno.

Tasker joaomgcd Instalovat (€3.59) Google Play

Pokud vlastníte telefon Samsung, můžete místo placeného Taskeru používat vestavěné Rutiny a Režimy. S novými verzemi se toho učí čím dál víc, a i když možností Taskeru ještě zdaleka nedosahují, jsou už velice dobře použitelné.

Spotify

Hudbu poslouchám rád a Spotify v rodinném předplatném poskytuje dostatečný výběr a komfort. I když mám v mobilu uloženou i sbírku MP3, už ani nepamatuju, kdy jsem ji skutečně využil.

Spotify: Music and Podcasts Spotify AB Instalovat (Free) Google Play

Waze

Jsou města a místa, kde bez dobré navigace nemáte šanci a moje milované i nenáviděné Brno patří mezi ně. Waze není dokonalé a někdy místo něj použiju Mapy od Seznamu nebo Mapy od Google, zvláště pro pěší přesuny, ale své čestné místo v tomto seznamu si nepochybně zaslouží.

Waze Navigation & Live Traffic Waze Instalovat (Free) Google Play

AppDialer 11 – T9

Jedná se o velice praktického pomocníka, máte-li hodně aplikací a hledáte je podle názvu. Pokud jste z generace, která ještě psala SMS pomocí klávesnice T9, je to mimořádně účinný způsob, jak rychle najít požadovanou aplikaci nebo kontakt.

AppDialer 11–T9 app search Oleksii LLC Instalovat (€12.99) Google Play

True Phone

Vždycky jsem měl rád pořádek v kontaktech a k tomu patří i pěkná fotografie. Když kdysi dávno můj telefon změnil dialer a místo velké fotky se zobrazovalo jen malé kolečko, začal jsem hledat náhradu a tou byl právě True Phone. Umožňuje nastavit si prostředí pro volání přesně podle vašich představ a je zcela bezproblémový.

Pro ilustraci přidávám ukázku, jak vypadá hovor ve výchozím prostředí a jak v True Phone.

True Phone Dialer & Contacts Hamster Beat Instalovat (Free) Google Play

Toto jsou ty asi nej-aplikace. Pokud bych měl pokračovat, zmíním aplikace od Samsungu, které mně neskutečně chybí v mobilech jiných značek, zvláště pak Moje soubory a Galerie, o Good Lock pro přizpůsobení systému ani nemluvě. Dále je tu Total Commander pro správu souborů, Folder Sync pro synchronizaci, Translator pro překlady a samozřejmě GMail, Pushbullet pro synchronizaci oznámení a přenos souborů (začíná být nahraditelný propojením s telefonem ve Windows 11), Edge pro prohlížení webu, aplikace pro sociální sítě nebo hra Royal Match, která mně žere neskutečné množství času (jsem v levelu 5870) a další.

Petr Mišák

Google Fotoaparát

Pixel Camera Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Google Fotky

Google Photos Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Google Peněženka

Google Wallet Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Facebook

ChatGPT

ChatGPT OpenAI Instalovat (Free) Google Play

Vašek Švec

Když jsem se měl zamyslet nad aplikacemi, které pravidelně používám a které bych rád vyzdvihl, zjistil jsem, že jsem v tomto ohledu vlastně docela nudný. a drtivou většinu mých nejpoužívanějších aplikací tvoří buď ty systémové doplněné o sociální sítě, různé komunikační aplikace a v neposlední řadě aplikace nutné k práci. Těm nejvíce „provařeným“ se v mém výběru však pokusím vyhnout.

Google Keep

Říkal jsem, že se těm nejznámějším vyhnu? Ano, Google Keep rozhodně nelze považovat za neznámou aplikaci. Přesto musím tuhle poznámkovou aplikaci od Googlu vyzdvihnout protože bez nákupního seznamu, který si s manželkou sdílíme bych totiž patrně byl ztracený i v obchodě. Vedle sdílených poznámek a seznamů ale pravidelně používám Google Keep například i pro rychlé poznámky jako podklad pro psaní recenzí. A to je pouze špička ledovce, Podporováno je třízení za pomoci štítků, barevné odlišení poznámek, vkládání obrázků či tvorba vlastních nákresů. Vše je pak pochopitelně synchronizováno za pomoci vašeho Google účtu.

Google Keep - Notes and Lists Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Počasí&Radar

Co by to bylo za výčet oblíbených aplikací, kdyby v něm chyběla aplikace pro sledování počasí? Za léta zkoušení nejrůznějších aplikací jsem přilnul právě k této. Důvod? Nabízí celou řadu ukazatelů včetně přehledného radaru. V neposlední řadě je v jejím případě i přesnost předpovědí na poměrně slušné úrovni. V základní verzi jsou sice reklamy, těch se lze ale zbavit. První variantou je platit předplatné – 37 Kč měsíčně nebo 250 Kč ročně. K dispozici je i možnost jednorázové platby, 750 Kč za aplikaci na počasí mi osobně však již připadá opravdu hodně.

Weather & Radar - Storm radar WetterOnline GmbH Instalovat (Free) Google Play

Todoist

Aplikace, bez které bych se v zaměstnání neobešel. Jedná se o poměrně jednoduchý úkolovníček, který má ale možnost úkoly rozdělit do několika schránek (ve verzi zdarma konkrétně do pěti) i je opatřit štítky. Osobně jsem si však velmi oblíbil možnost prioritizovat úkoly, díky čemuž hned vidím, které úkoly musím vyřešit daný den a které ještě snesou odkladu. Jednotlivé úkoly mohou být v aplikaci popsány bodově či k nim můžete dát i delší popis nebo fotku. Stěžejní je pro mě pak že aplikace je multiplatformní a funguje skvěle na Androidu, iOS, iPadOS i Windows. Základní aplikace je pak zdarma ale za 100 Kč měsíčně nebo 969 Kč ročně získáte až 300 schránek (projektů), širší možnosti nastavení upomínek, možnost nahrávat až 100 MB soubory, možnost spolupracovat na projektech až s 5 lidmi a další.

Barcode Scanner

V současnosti nabídne aplikaci pro čtení QR kódů již v základu celá řada nadstaveb výrobců, proč tedy instalovat aplikaci třetí strany? Jednoduše proto, že tato aplikace od společnosti Cognex (modří již vědí) dokáže přečíst nejen obyčejné čárové kódy a QR kódy. Podporuje i čtení kódů v méně běžných formátech, používaných například v průmyslu. Na mysli mám například PDF 417, Datamatrix, Maxicode atd. I díky parser pluginu je pak aplikace neocenitelná při vytváření a testování vlastních kódů.

Barcode Scanner Cognex Corporation Instalovat (Free) Google Play

DekuDeals

A protože člověk nemůže pořád jen pracovat a občas je fajn vyčistit si hlavu u nějaké dobré hry směřuje můj poslední tip k aplikaci DekuDeals. Jde o aplikaci hlídající slevy na konzolové hry. Konkrétně tedy pro platformy Xbox One / Series, Playstation 4 / 5 a Nintendo Switch. Nechybí možnost registrace a vytváření wish listů na základě kterých vás pak aplikace upozorní na slevy, ale můžete třeba jen procházet nejlepší aktuální slevy na zvolených platformách. Škoda jen, že DekuDeals nepokrývá i Google Play Store a Steam. To však mě osobně příliš netrápí a tak jsem s aplikací naprosto spokojen.

Deku Deals DekuDeals Instalovat (Free) Google Play

Jaké aplikace používáte vy?