Hodinky netřeba. I Android mobily mohou analyzovat spánek

Společnost Google začíná do systému Android zavádět novu funkci, která chytrým telefonům částečně propůjčí schopnosti nositelné elektroniky pro určování kvality spánku. V rámci aplikace Google Health Studies teď mohou zaměstnanci firmy experimentovat s analýzou chrápání, kašlání a dalších zvuků, které značí méně kvalitní spánek. Jde o nástroj, jenž se již před časem objevil také v hodinkách a náramcích značky Fitbit, kterou Google koupil.

“Tým Health Sensing aktivně pracuje na tom, aby do zařízení se systémem Android přinesl pokročilou sadu snímacích funkcí a algoritmů, jejichž cílem je poskytnout uživatelům smysluplný přehled o jejich spánku. Sběr audio stop nyní podporuje tuto misi tím, že poskytuje data potřebná k ověření, vyladění a vývoji takových algoritmů,” komentuje firma interní testování.

Zatím není jasné, kdy a za jakých podmínek by se mohla zmíněná analýza dostat k dalším uživatelům. Dá se ale předpokládat, že první na řadě by byli majitelé Pixel mobilů a prostředníkem by byly aplikace Google Fit či Hodiny.

Nechali byste mobil v noci analyzovat zvuk v ložnici?

Zdroj: 9to5