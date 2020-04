Vyzvěte přátele k souboji či spolupráci v mobilní hře. Tady je našich 17 tipů

Online hry se dají hrát v podstatě pořád. I když zrovna venku neřádí zákeřný virus a nejsme zavření doma. Předpokládáme ale, že jistá část našich čtenářů mobilní hry moc nehraje, případně jich moc nezná. Což by se teď mohlo změnit. Přinášíme tipy na hry, které jdou nejen hrát přes internet, ale můžete do nich zapojit přímo vaše konkrétní přátele. Což je velký benefit, který není u spousty online her samozřejmý. V tomto článku tedy najdete Android hry, ve kterých najdete pro souboje či spolupráci (takzvaný kooperační neboli co-op mód) místo i pro své přátele. Čímž máte šanci alespoň trochu nahradit běžnou zábavu při osobním setkání. Snažili jsme se vybrat pestrý mix různých žánrů a eliminovat aplikace vyžadující vyšší znalost angličtiny. A vynechat samozřejmě ty, které ke společnému hraní vyžadují blízký kontakt. Článek každopádně můžete považovat za nekonečný, jelikož ho rádi doplníme o vaše tipy v komentářích…

Tipy na Android hry pro přátele z Obchodu Play

BombSquad

Šílenost plná několika her a miniher, ve kterých můžete přátelům pěkně zatopit. Nebo oni vám. Jak název napovídá, v hlavní roli jsou všudypřítomné bomby.

Vainglory

Fantasy multiplayer plný hrdinů, kouzel a monster. Je navíc multiplatformní, takže nebudete ve skupině přátel omezeni třeba jen Androidem.

Meltdown

Taktická arkádovka nacpaná zbraněmi a výbuchy. S parádním co-op módem, ve kterém můžete čelit protivníkům až se třemi přáteli. Ale je k dispozici i klasický deatchmatch.

GT Racing 2: The Real Car Experience

Druhé vydání oblíbeného závodního titulu, které obsahuje 71 licencovaných vozidel. Na dráze si to může mimo jiné rozdat právě i s přáteli.

GT Racing 2: The Real Car Exp Gameloft SE

Shadowgun War Games

Letošní novinka ze Shadowgun univerza od českých vývojářů. Zapojte kamarády do bojů pět proti pěti v deathmatch nebo capture the flag módech.