Android bez Googlu? Tito populární výrobci o tom údajně uvažují

Na čínských technologických fórech a pravděpodobně i v zákulisí populárních výrobců chytré elektroniky to opět vře; tentokrát by ale dopady onoho vření mohly být opravdu značné. Údajně se má Xiaomi spojit s Huawei a dalšími –OPPO, Vivo a OnePlus. Společně by pak měli vyvíjet alternativu k Androidu – samozřejmě bez Googlu. Tato ambiciózní snaha by mohla přepsat pravidla trhu, jak ho známe, a především by to napovídalo, že se čínské značky chtějí pojistit proti dalším geopolitickým otřesům.

Pravděpodobně se jedná i o reakci na zkušenosti společnosti Huawei, která po amerických sankcích v roce 2019 musela opustit Google služby a vytvořit vlastní HarmonyOS a HarmonyOS NEXT.

Jenže zatímco Huawei se novému ekosystému přizpůsobila, společnost Xiaomi by se do podobného kroku pouštěla s mnohem větším rizikem. Mimo čínský trh je silně závislá na službách Google a jejich náhlé opuštění by mohlo znamenat ztrátu důvěry i obrovský propad prodejů.

Možná strategie je tedy spíše pozvolná. Xiaomi už dnes takové strategii ale s HyperOS udává základy, a odchází od čistého Androidu za cílem silnějšího, a především vlastního ekosystému.

Nový „Android“: Co by spolupráce společností vlastně znamenala?

Spolupráce s Huawei a dalšími by navíc znamenala sdílení nákladů, vývoj vlastního aplikačního prostředí a lepší vyjednávací pozici. Zároveň by taková spolupráce, jak již bylo zmíněno, mohla samozřejmě sloužit jako pojistka pro případ dalších geopolitických omezení.

Úplné opuštění Googlu je ale přímo v tuto chvíli nepravděpodobné. Pravděpodobnější je varianta, že si čínští výrobci jednoduše připravují záložní plán. Zbývá nám tedy jen vyčkávat, zda takový plán někdy bude skutečně potřeba.

Jste zvědaví na potenciální alternativu Androidu, která by mohla vzniknout?

Zdroj: XiaomiTime