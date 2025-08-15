Řidiči zuří kvůli Android Auto! Displej je vybledlý, zlobí také widget Spotify Hlavní stránka Zprávičky Android Auto trápí dva nepříjemné bugy - rozbitý widget Spotify a vybledlý displej Widget Spotify zobrazuje prázdné pole místo přehrávané hudby, nefungují ani ovládací prvky Někteří uživatelé hlásí šedivý obraz místo kontrastních černých ploch Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud vám v posledních týdnech Android Auto připadá trochu rozbitější než obvykle, nejste sami. Uživatelé po celém světě hlásí dva konkrétní problémy – nefunkční widget Spotify a podivně vybledlý displej s šedivým nádechem. A zatímco první problém nejspíš zavinila aktualizace Spotify, ten druhý má na svědomí pravděpodobně přímo Google. Spotify se tváří, že nic nehraje První potíž se týká populární hudební služby Spotify. Widget na palubní desce Android Auto zobrazuje jen prázdné pole s nápisem „Klepnutím otevřete“, a to i když zrovna hraje hudba nebo podcast. Samotná aplikace přitom funguje normálně – stačí ji otevřít a uvidíte aktuálně přehrávanou skladbu. Problém je čistě v tom malém widgetu na hlavní obrazovce. Horší je, že v některých případech přestávají fungovat i fyzická tlačítka pro přeskakování skladeb na volantu. To už není jen kosmetická vada, ale reálný problém při řízení. Redakce amerického webu 9to5Google si všimla potíží už v červenci, zhruba v době, kdy Spotify přidalo podporu funkce „Jam“ pro společné poslouchání. Od té doby problém přetrvává – konkrétně v testovaném voze Subaru Forester. Že nejde o ojedinělý případ, potvrzuje vlákno na Redditu z tohoto týdne, kde si stejnou věc stěžuje celá řada dalších uživatelů. Oprava nejspíš přijde přímo od Spotify v některé z budoucích aktualizací aplikace. Šedivá mlha místo černé Druhý problém je vizuálně nápadnější a týká se přímo zobrazení Android Auto. Uživatelé hlásí, že displej vypadá vybledle nebo zašedle. Místo sytých černých ploch vidí jen různé odstíny šedé, jako by někdo na celé rozhraní aplikoval filtr snižující kontrast. Tohle je vtip! Google vydal "novou" verzi Android Auto, ale změnil jen jedno slovo Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Vzhledem k tomu, že postižení uživatelé neuvádějí konkrétní čísla verzí Android Auto, není jasné, jestli jde o chybnou aktualizaci nebo změnu provedenou na serverech Googlu. Každopádně opravu bude muset dodat přímo Google, nikoliv výrobci aut nebo třetí strany. Co s tím? Bohužel, v obou případech nezbývá než čekat na opravu. U problému se Spotify můžete zkusit přeinstalovat aplikaci nebo se vrátit ke starší verzi před červencovou aktualizací. U vybledlého displeje podobný trik nefunguje – Android Auto se aktualizuje automaticky a starší verze často nejsou kompatibilní s aktuálním systémem v autě. Android Auto sice v posledních měsících funguje relativně stabilně, ale tyto dva bugy ukazují, že stále není dokonalé. Zejména problém s ovládáním Spotify může být při jízdě nepříjemný, když musíte sahat po telefonu místo používání tlačítek na volantu. Snad Google a Spotify vydají opravy co nejdříve. Také máte problémy se Spotify v Android Auto? Zdroj: 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Auto chyba Spotify Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024 Velká aktualizace Android Auto 13.4 je tady. Co všechno přináší? Jakub Kárník 20.12.2024 Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje Jakub Kárník 19.12.2024 Erotika se dá nalézt prakticky všude. Už i na Spotify Libor Foltýnek 3.1.