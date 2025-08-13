Tohle je vtip! Google vydal "novou" verzi Android Auto, ale změnil jen jedno slovo Hlavní stránka Zprávičky Android Auto 15.0 je venku, ale přináší jen kosmetickou změnu v nastavení Dlouho slibované funkce jako Gemini a světlý režim stále chybí Google pouze přejmenoval nastavení z "Day/Night mode" na "Theme" – ale nový vzhled nefunguje Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Google začal distribuovat Android Auto verze 15.0, ale kdo čekal na převratné novinky, bude zklamaný. Jediná viditelná změna spočívá v přejmenování položky nastavení – místo „Denní/noční režim pro mapy“ tam teď najdete „Téma“. To je ale všechno. Žádné nové funkce, žádné vylepšení uživatelského rozhraní, prostě nic. Přejmenování nastavení naznačuje přípravu na světlý režim Android Auto, který Google vyvíjí už měsíce. Jenže když si v nastavení světlé téma vyberete, nic se nestane. Android Auto zůstává tmavé jako doteď. Změna se projeví pouze v navigačních aplikacích jako Google Mapy, kde už přepínání mezi světlým a tmavým režimem funguje. Seznam slibů roste, realita kulhá Google má ve vývoji dlouhý seznam funkcí pro Android Auto. Mezi nejočekávanější patří integrace AI asistenta Gemini, kompletní světlé téma pro celé rozhraní, vylepšený šuplík s více aplikacemi na obrazovce a redesign Map. Problém je, že nikdo neví, kdy tyto funkce dorazí. Některé weby hlásí, že v Android Auto 15.0 už jsou nové Material ikony a barevné schéma. To ale není pravda – jde o zmatení s funkcí, která umožňuje Android Auto přizpůsobit ikony podle vašeho telefonu. Pokud máte Samsung, Android Auto převezme jeho ikony. To ale není novinka verze 15.0, funguje to už dávno. Beta verze bez beta funkcí Aktualizace se zatím šíří pouze v beta kanálu, do stabilní verze by měla dorazit během několika týdnů. Je možné, že Google do té doby přidá nějaké funkce navíc, ale vzhledem k historii posledních updatů bych příliš nedoufal. Redesign Google Map, o kterém se také mluví, není součástí Android Auto 15.0. Jde o serverovou změnu, kterou Google testuje na omezeném počtu zařízení. Někteří ji mají, většina ne – a s verzí Android Auto to nemá nic společného. Co můžeme čekat dál? Podle úniků kódu má Google v rukávu několik zajímavých novinek. Kromě zmíněného Gemini a světlého režimu se pracuje na lepší integraci s elektromobily (zobrazení stavu baterie přímo v Android Auto), podpoře více displejů současně a vylepšeném hlasovém ovládání. Otázkou zůstává, jestli se těchto funkcí dočkáme ještě letos, nebo si počkáme do Android Auto 16.0. Vzhledem k tomu, jak pomalu Google s vývojem postupuje, bych tipoval spíš to druhé. Mezitím nám nezbývá než se spokojit s přejmenovaným nastavením a doufat, že příští update bude obsahovat něco víc… Už jste si nainstalovali novou verzi Android Auto? Zdroj: 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android Auto Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024