Android Auto brzy zvládne ovládat třeba i domácí kameru nebo termostat

S příchodem vlajkové řady mobilů Samsung Galaxy S21 se spustilo i několik zajímavých vln po stránce software. O nových smartphonech korejské značky informoval na svém blogu dokonce i Google a má dobrý důvod. Se Samsungem vyvíjel a dál vyvíjí několik zajímavých funkcí. Americký gigant například potvrdil, že prostředí Android Auto bude podporovat Samsung službu SmartThings. Tu, která má zastřešovat chytré produkty a prvky chytré domácnosti nejen této značky. Skrze aplikaci SmartThings půjdou oficiálně ovládat přístroje a komponenty Google Nest, což otevírá zajímavé možnosti.

V praxi to znamená, že z displeje auta bude možné například přepínat kamery, vypouštět do práce vysavače či ovládat termostaty. A nebo třeba rozsvítit si chytré světlo před domem při příjezdu ke garáži. Praktických přínosů by se jistě našlo hodně. Android Auto by mělo postupně integrovat SmartThings do ovládacího rozhraní už od příštího týdne. Novinka bude zatím pravděpodobně omezen jen na novou řadu S21, ale další rozšiřování by bylo logické. Aplikaci a celé prostředí SmartThings asi čeká světlá budoucnost, Samsung to s ní evidentně myslí velmi vážně.

K jakému účelu tuto možnost případně využijete?

Zdroj: Google