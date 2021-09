Nahlédněte: V Android Auto se chystá zásadní změna vzhledu

Populární prostředí Android Auto, jehož primárním posláním je přenesené ovládání vybraných mobilních aplikací a nástrojů na obrazovce vozu, se pravděpodobně dočká velmi užitečné změny. Podle rozboru poslední betaverze půjde například o předělaný spodní panel, který má vlevo dole obsahovat mimo otevření menu s aplikacemi či vypsání notifikací také tlačítko pro vyvolání překryvné karty. Tím by se dost změnil dosavadní ráz celého prostředí, které počítalo se spouštěním aplikací vždy jen přes celou obrazovku, a podobný multitasking mu byl cizí.

Tyto překryvné karty ovlivní například ovládání hudby, kterou je možné mít třeba při navigaci na pozadí puštěnou ze Spotify, YouTube Music či jiných služeb. Jednu z nejpoužívanějších funkcí, která u uživatelů Android Auto pravděpodobně boduje nejvíc hned za Mapami, by takto brzy mohlo být možné ovládat na boku obrazovky. Současný stav je takový, že spodní panel kromě ikony aplikace obsahuje tlačítka pro skok na dřívější a další skladbu a play/pauzu. V novém kabátě by byla tlačítka trochu lépe dosažitelná.

Kromě této grafické novinky se také ukázalo, že vývojáři chystají způsob, jak do Android Auto stahovat další tapety z internetu. Při nastavení prostředí bude nejspíš také možné vybrat, na které straně vozu je volant. Očekávat nejspíš můžeme také postupné přelíčení vizuálu do nového stylu Material You.

Zdroj: aworld