Když cestujete s přáteli nebo rodinou, můžete chtít společně poslouchat audio obsah, jako je film nebo album. Sdílení zvuku s větší skupinou však může být výzva, neboť neexistuje standardizovaný způsob, jak to provést. Řešení přináší standard Bluetooth LE Audio a jeho funkce Auracast.

Auracast, funkce standardu Bluetooth LE Audio, umožňuje vysílání zvuku na blízká zařízení bez potřeby spárování, což je podobné vysílání rádia, ale místo vysílání z velkého vysílače s dosahem desítek až stovek kilometrů se zvuk šíří z čipu jednoho telefonu na ostatní. Na rozdíl od proprietárních řešení, jako je „Dual Audio“ u Samsungu nebo „Share Audio“ u Apple, je Auracast dostupný pro jakékoli audio zařízení, která licencuje a implementuje technologii od Bluetooth SIG, průmyslového konsorcia, které definuje standard Bluetooth.

Přestože byl Auracast představen již v červnu 2022, na trhu je stále málo zařízení, která tuto funkci podporují. Toto by se však mělo změnit, protože podpora Bluetooth LE Audio se stává standardem pro nové audio produkty. Google navíc přidává do Androidu 15 speciální stránku pro sdílení audio obsahu, což uživatelům umožní najít, připojit se nebo zahájit vlastní Auracast vysílání.

Mishaal Rahman z Android Authority píše, že se mu podařilo plně povolit funkci „sdílení zvuku“ na jeho Google Pixel 8 Pro s nejnovější verzí Androidu 15 Beta 1.1. Po aktivaci mohl spustit vysílání Auracast na Pixel 8 Pro, ke kterému se mohly připojit Samsung Galaxy S24 Ultra a Samsung Galaxy Z Fold 5. Galaxy S24 Ultra i Galaxy Z Fold 5 běžely na One UI 6.1 a byly spárovány s Galaxy Buds 2 Pro, které podporují vysílání Auracast. Pro kontrolu, kdo se může připojit ke streamu, je možné ručně vybrat název a heslo vysílání v záhlaví „nastavení streamu“ na stránce „sdílení zvuku“. Případně lze klepnutím na ikonu QR otevřít stránku, kde se zobrazí automaticky generovaný QR kód, který mohou ostatní lidé naskenovat a připojit se ke streamu.

Připojení k Pixel 8 Pro pomocí ID/hesla, nefungovalo, ale to mohlo být způsobené tím, že funkce ještě není dokončená. Bylo však možné se připojit k vysílání pomocí automaticky vygenerovaného hesla zobrazeného pod QR kódem. Jakmile se obě dvě zařízení Samsung připojila k vysílání z Pixelu, z obou párů sluchátek Buds 2 Pro byl přehráván stejný zvuk. Kvalita zvuku nebyla zpočátku skvělá, ale to proto, že byla aktivní možnost „zlepšit kompatibilitu“, která snižuje kvalitu zvuku, aby pomohla zařízením, jako jsou sluchátka se připojit. Poté, co se tato možnost vypnula a stream se restartoval, se kvalita zvuku zlepšila.