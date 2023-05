Konec stahování tapet? Android 14 je zvládne sám vytvářet

Do Android telefonů míří nová možnost, jak se dostat k originální tapetě na pozadí. Zapomeňte přitom na obyčejné procházení předinstalovaného balíku či pořízených fotek, případně hledání a stahování skrze specializované aplikace. Společnost Google ukázala, jak kreativní bude v tomto ohledu nastavení v chystaném systému Android 14. V první fázi exkluzivně v telefonech Pixel začne fungovat hned trojice nových nástrojů na tvorbu tapet.

První možností budou Emoji tapety, které si uživatel bude moci vygenerovat na základě několika zadaných parametrů. Stačí vybrat oblíbené “smajlíky”, vzor a barevné schéma a telefon pozadí sám vyrobí. Tapeta bude dokonce reagovat na dotyky. Další variantou je režim Cinematic, který dokáže vloženou fotografii rozporcovat a vizuálně obohatit tak, že je pak schopná fungovat jako pohyblivá 3D tapeta. Vypadá to opravdu skvěle.

Třetí varianta se opírá o AI tvorbu grafiky a uživateli dává příležitost kombinovat prvky a umělecké styly, které jsou pak převedeny do nabídky několika strojově vygenerovaných tapet. Po výběru jedné z nich se pak prostředí Material You postará o automatické přebarvení systému do stejné barevné palety.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Která z novinek se vám líbí nejvíc?

Zdroj: Google