Android 14 se brzy dočká funkce, kterou mají některé nadstavby roky

Díky ní bude možné sdílet hovory a zapínat hotspot mezi zařízeními

Možná zůstane nějakou dobu exkluzivní pro telefony Google Pixel

Provázanost jednotlivých systémů Apple produktů je něčím, co musí konkurence v podobě Androidu a Windows dohánět. V posledních měsících obě firmy dost šláply na pedál a vypadá to, že se v budoucnu máme na co těšit. Google totiž pracuje na nové funkci zvané “Link Your Devices”, která bude v jistých ohledech dost možná revoluční.

Možnost propojení ostatních zařízení není ničím novým, ale čistý Android funkce jako sdílení hovoru do jiného zařízení nebo možnost spustit na dálku mobilní hotspot, bohužel nenabízí. Proto si je velcí hráči (například Samsung) vytvořili sami. Brzy bychom se jich ale mohli dočkat na telefonech všech výrobců a to díky službě Link Your Devices. Leaker Mishaal Rahman na ní upozornil na svém Twitteru a dokonce se pochlubil také se screenshotem.

Pokud budete mít tedy zařízení, především tablety a telefony spárované s jedním Google účtem, budete mít možnost rychle sdílet soubory, ale právě třeba také hovory. Pro správnou funkčnost bude samozřejmě zapotřebí mít zapnutý Bluetooth, leaker navíc poukázal na fakt, že funkci v tuto chvíli nelze aktivovat. Google ji pravděpodobně zpřístupní až ve finální verzi Androidu 14 a je klidně možné, že bude nějakou dobu omezena jen na Pixely, jakožto novinka v některých z následujících Feature Dropů.

Využili byste některou z těchto funkcí?

Zdroj: 9to5google