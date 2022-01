Zamykací obrazovka pro Android 13 slibuje nové vychytávky

Sotva jsme v chytrých telefonech (někteří) přivítali systém Android 12, pomalu už se spekuluje i nad tím, co dalšího by mohla přinést třináctá verze. V některých případech jsme dokonce schopní se opřít o zmínky k již testovaným funkcím a také nějaké ty screenshoty. Platí to například pro nové styly notifikací či ovládání médií a v tuto chvíli i pro zamýšlené prvky, které by měla nově obsahovat zamykací obrazovku. Jak nedávné úniky naznačují, rovnou na zamčeném displeji bude například možné rychle přepínat uživatelské profily.

Pokud telefon či tablet sdílí více lidí (kupříkladu rodiče a děti), budou mít nově k přepínání svých účtů mnohem kratší cestu. Druhým prvkem, který podle všeho zamykací obrazovka v systému Android 13 pojme, je tlačítko pro skenování QR kódů. Čtečky jsou sice ve spoustě mobilů přítomny ve foto aplikaci, ale každé zjednodušení se hodí. Novinka navíc může více usnadnit používání právě u těch telefonů, které QR skenování takto jednoduché nemají. Čtečka půjde podle všeho přidat i jako dlaždice do horní nabídky.

Další pravděpodobně chystané novinky pro Android 13, které byly aktuálně objeveny, se týkají Google Asistenta a jazyků v aplikacích. Nový systém podle úniků umožní uživatelům zablokovat vyvolávání Asistenta přes dlouhé stisknutí tlačítka Domů. Pohled do systémového nastavení zase naznačuje, že jazyky půjdou definovat na úrovni jednotlivých aplikací.

Která z odhalených novinek vám přijde nejužitečnější?

Zdroj: apolice