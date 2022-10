Android 13 míří už i na Windows 11. Jaké novinky přinese?

Před nějakým časem jsme vám přinesli návod, jak dostat Android (sub)systém a aplikace do Windows 11. Microsoft tento program představil již z příchodem poslední verze svého operačního systému, který má za cíl sblížit oba dva systémy. Nyní jsme se dozvěděli, že WSA (Windows Subsystem for Android) se brzy dočká aktualizace na Android 13.

Jednou z hlavních novinek má být snadný přenos souborů mezi Androidem a Windows a to pouhým přetažením, stejně jako to děláte teď u složek. To je vítaná novinka, se kterou se tak trochu změní celé používání tohoto systému.

TESTED: Android Apps on Windows 11!

Další novinkou bude režim obraz v obraze a Redmondský gigant se chlubí také novými zkratkami, které mají usnadnit přístup k aplikacím. Aktualizace má proběhnout začátkem roku 2023. Rozhodně se tedy máme na co těšit. Pokud byste se o tom, jak funguje Android na Windows 11 chtěli dozvědět více, mrkněte do našeho návodu.

Používáte Android na Windows 11?

Zdroj: GSMArena