Android 13 možná konečně vnutí Samsungu tiché aktualizace

V dubnu roku 2020 jsme vás informovali o tom, že společnost Google začne u zařízení se systémem Android 11 vyžadovat takzvané tiché updaty. Nový typ aktualizací, které stojí na principu průběžné instalace do oddělené části paměti a dokončují se pak jen běžným restartováním telefonu či tabletu, si ale tehdy neosvojili úplně všichni výrobci. Zejména Samsung, největší výrobce mobilů na světě, se tomuto procesu vyhnul. I na něj ale možná dojde díky podobnému pravidlu souvisejícímu se systémem Android 13.

Finally! New devices launching with Android 13 MUST support virtual A/B, meaning it's all but guaranteed they'll also support Seamless Updates!

Will the Galaxy S23 be Samsung's first device to finally support Seamless Updates? 👀

Full details here: https://t.co/yWZauBNF2L

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 21, 2022