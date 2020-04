Google přitvrzuje. Všechna zařízení s Android 11 musí umět tiché updaty

Google se jako vydavatel systému Android rozhodl významně přitlačit na výrobce telefonů. Hodlá je přinutit provádět takzvané tiché updaty. Když to nesplní, nebudou mít přístup k Androidu 11. Co to tichý update je? Laicky řečeno jde o proces, při kterém se využívají dvě nezávislé složky (označované jako A a B) se systémovými soubory. Jejich obsah je téměř totožný a telefon běžně pracuje jen s jednou z nich. Tichý update má pak možnost stahovat data do druhé a jakmile je hotovo, po rychlém restartu se z ní spustí systém. Původní složka pak zase ustupuje do pozadí a je připravená posloužit pro další update. Zároveň se tato záložní složka hodí v případě problémů s (ne)běžícím systémem. To nedávno zachránilo uživatele Xiaomi Mi A2 Lite. Zní to logicky a bezproblémově, že? Najdou se ovšem výrobci, kteří na tento systém nechtěli doposud přistoupit. Třeba Samsung. I jeho se ale budou povinné tiché updaty týkat.

Kdo povinné tiché updaty nezavede, neobdrží Android 11

Samsung a další výrobci, kteří tiché “A/B” aktualizace doposud ignorují (skoro tři roky od jejího uvedení), pak mají ve svých telefonech klasický princip updatů. Uživatel potvrdí instalaci a pak čeká, než se nainstaluje a telefon znovu nastartuje. Trvat to může i několik minut. Je zde riziko, že pokud se při updatu nebo po něm něco pokazí, není často odkud nahrát zálohu. Někteří výrobci pro tyto případy mají vlastní řešení, ale proč ignorovat něco, co se nabízí přímo v základu? Důvodů mají Samsung a spol. několik. K těm nejvýznamnějším patří, že se jim nechce obětovat místo. Při přechodu na systém A/B by pochopitelně museli duplikovat obsah. Zejména v případě Samsungu by přitom šlo o hromadu dat, protože jsou součástí systému a nadstavby všemožné předinstalované aplikace. Všechny výrobce však podle všeho čekají povinné tiché updaty, ať už jsou jejich protiargumenty jakékoli.

Na podmínku přišli v komunitě XDA Developers. Jeden z členů objevil novou část kódu (pro zjednodušení tomu tak říkejme), která se přímo jmenuje “Požadavek na A/B update před spuštěním Androidu 11”. Součástí jsou právě mechanismy, které budou u přístrojů tuto funkci kontrolovat. Jestliže nebude přístroj povinné tiché updaty ochoten provádět, Android 11 podle všeho vůbec nedostane. I když to zatím není nikde napevno vloženo, podmínka se nejspíš brzdy skutečně objeví. Pokud jste zvědaví, které telefony už tiché A/B updaty podporují, existuje jejich seznam.

