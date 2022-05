Zákaz trvá, přesto Huawei významně ovlivní vývoj Androidu 13

Google aplikace používat nesmí, 5G procesory jsou jí zapovězené, s americkou obchodní politikou je dlouho době ve sporu, vyvíjí vlastní konkurenční systém HarmonyOS… a přesto se bude čínská společnost Huawei významně podílet na budoucí podobě systému Android 13. Není to tak, že by snad nikdy k vývoji nepřispívala, ale ve světle aktuálních restrikcí jde opravdu o ironické vyústění. A o co že půjde? O souborový systém Enhanced Read-Only Files System (EROFS), který má pomoci s efektivnějším chodem třináctého Androida.

EROFS je schopný zvýšit výkon a rychlost úložiště a zároveň chránit místo před nežádoucím obsazením. Používá vylepšený kompresní režim, který funguje na jiném principu než ostatní souborové systémy. Rozdíly ve výkonu a rychlosti, které mají do budoucna pocítit právě i mobily se systémem Android 13, mají činit desítky až stovky procent.

Za zmíněnou technologií stojí softwarový inženýr Xiang Gao z Huawei a poprvé se objevila v nadstavbě EMUI 9.1 v Huawei mobilech P30 a P30 Pro. Paradoxně těch, které měly oficiálně Google aplikace jako poslední.

Zdroj: hcentral