Android 12 prý změní základní způsoby vyhledávání v telefonu

Vyhledávání. Původní a stále obrovská doména firmy Google. Své vlastní zajímavé postavení má i v systému Android, který americká firma vyvíjí. Nyní je řeč o vztahu mezi widgetem pro Google vyhledávání a aplikacemi třetích stran (převážně launchery), které se pokoušejí vykonávat stejnou úlohu. Je mezi totiž jeden podstatný rozdíl. Jen první jmenovaný za běžných okolností dokáže prohledávat jak výsledky na webu, tak i nainstalované aplikace a další věci, které se nacházejí v systému. To by se prý mohlo letos změnit, pokud se potvrdí spekulace o tom, že Android 12 nastaví nové principy vyhledávání.

I stumbled upon this in Android 12's preview documentation. Android 12 might allow all launchers to integrate a universal search like spotlight🔍 pic.twitter.com/gkucmPZtNb

— Niagara Launcher – Now out of Beta (@NiagaraLauncher) April 3, 2021