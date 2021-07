Google a Android 12 usnadní nedočkavcům hraní objemných her

Spekulace, která ležela na stole už několik měsíců, se opravdu stane skutečností. Na pár hodin staré akci Google for Games Developer Summit 2021 americký gigant mimo jiné potvrdil, že do budoucna bude možné ze strany vývojářů připravit mobilní hry tak, aby se daly spouštět ještě v průběhu jejich stahování. Hraní nestažených her bude možné v případě, kdy jejich autoři využijí souborový systém Play Asset Delivery.

Ukázka načítání a spouštění (klikněte pro animaci)...

Novinka se bude pochopitelně hodit hlavně v případě, kdy uživatel nemá úplně dobré připojení a chce si vytoužený titul rychle zahrát. Radost tak budou mít hlavně nedočkavci. Vývojáři budou mít nově usnadněný život díky balíčku knihoven a nástrojů s názvem Android Game Development Kit (AGDK). Ten jim zpříjemní práci na hře, jejich distribuci a také aktualizace či ladění pro různé verze operačního systému. V neposlední řadě má systém Android 12 obsahovat také vlastní herní režim, který doposud implementují spíš samotní výrobci mobilů a autoři nadstaveb.

Jak často hrajete na mobilu hry? A jak velké?

Zdroj: The Verge