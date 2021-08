Android 12 jako ochránce baterií? Přes adaptivní nabíjení

V prosinci 2020 Google představil velmi zajímavou funkci, která se u telefonů Pixel snaží chytrým způsobem prodloužit životnost baterie. Zatímco majitel mobilu spí, nabíječka do něj nepumpuje energii vší silou, aby byl co nejrychleji nabitý, ale sílu (tedy hodnotu nabíjecího proudu) dávkuje. Do 80 % kapacity baterie se telefon nabíjí běžně, poté se proces zpomalí tak, aby bylo plného dobití docíleno jen několik desítek minut před nastaveným budíkem. Jak se zdá, toto tzv. adaptivní nabíjení bude dostupné pro všechny mobily s novým systémem Android 12.

V současnosti musí majitel Pixelu (funkce je omezena na generaci 4 a novější) zapojit mobil do nabíječky po 21. hodině a budík nastavený mezi 5. a 10. hodinu. Podobně by to mohlo za pár týdnů fungovat i u zařízení jiných značek, pokud už si to výrobci třeba neřídí jinak. Pravděpodobný příchod této funkce hlásí lidé na Redditu. Jejich mobily s veřejnou betaverzí dvanáctého Androidu se nabíjejí rychle do cca tří čtvrtin kapacity, plné nabití pak nastává třicet a devadesát minut před budíkem.

Dáváte si tímto způsobem záležet na baterii?

Zdroj: 9to5