Android 11 by mohl nabídnout jednodušší přímý tisk na jedno kliknutí

Novinky v open source kódu Androidu ukazují na přípravu funkce s názvem “Share to Print”, která má nabídnout ještě snazší tisk. S její pomocí by mělo být odeslání fotek, PDF souborů a brzy snad i jiných dokumentů do bezdrátové tiskárny otázkou pár kliknutí. Dokonce možná jednoho. Možnosti tisku z Android telefonů se během posledních let celkem vyvinuly, ale spousta věcí stále není dotažená. Google navíc nedávno oznámil ukončení služby Cloud Print, takže se na nějaké opravdu jednoduché a univerzální řešení čeká. Přímý tisk by podle všeho měl dostat významnou podporu v systému Android 11.

Novinka má konkrétně přinést možnost “sdílet” fotku či PDF soubor do tisku, aniž by uživatel musel manuálně volit či nastavovat tiskárnu v dosavadním rozbalovacím menu pro sdílení. Jde o o rozšíření řešení, které má doposud na svědomí Aliance Mopria. V té jsou například firmy Canon, HP, Samsung nebo Xerox. Toto společenství přišlo se současným řešením pro Android telefony zhruba před dvěma roky. Nová funkce pro tisk v systému Android 11 má vývojářům poskytnout vložit do jejich aplikace tlačítko pro přímý tisk. Uživatel pak nebude muset tisknout přes zmíněnou nabídku sdílet.

Tisknete někdy z Androidu? Jak vám to jde?

Zdroj: XDA