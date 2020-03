Další čtyři Samsung telefony řady A dostávají Android 10 v One UI 2.0

Zatímco letošní vlajkové mobily Galaxy S20 a ohebný Z Flip dostaly hned z výroby Android 10 v nadstavbě One UI 2.1 a update na stejnou úroveň dostanou také Galaxy S10, Note10, S9 a Note9, majitelé starších a levnějších telefonů se takového povýšení nedočkají. Budou mít také poslední Android, ale (zatím?) pouze s nadstavbou ve verzi 2.0. Mezi takto aktualizované nebo na trh vydané už patří Galaxy A30, A50s, A70, A70s a A6 (2018). Teď k nim přibývají další tři přístroje z řady A. Nejnovější Android 10 s nadstavbou One UI 2.0 zamířil v posledních hodinách do telefonů Samsung Galaxy A40, A50, A80 a A7 (2018). Aktualizace jsou hlášeny z různých koutů světa.

U Galaxy A7 z roku 2018 update hlásí Indie a Panama. Kromě nového systému do telefonu dorazil také březnový bezpečnostní balíček. V Panamě se prý v aktualizaci objevila také nová verze bootloaderu v5. V případě Galaxy A80 se objevila zpráva o updatu ve Francii. Tento telefon dostal navíc únorový bezpečnostní balíček. U Galaxy A50 jsou zmínky z “domácí” Jižní Koreji. Zatím nejširší výskyt aktualizací má Galaxy A40. Update je hlášený z Itálie, Švýcarska, Německa, Ruska a dalších evropských zemí.

