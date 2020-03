Nový One UI 2.1 dorazí i do starších vlajkových Samsungů. Kterých?

Zatím poslední vydání nadstavby One UI z dílny Samsungu pohání aktuálně jen čtyři zařízení na světě. Jde o letošní vlajkovou sérii Galaxy S20 čítající tři telefony a nový ohebný smartphone Galaxy Z Flip. Tyto přístroje přišly s novým systémem rovnou na trh. Na jihokorejském webu s podporou pro zákazníky se nyní objevila informace, že update na nejnovější One UI 2.1 obdrží i některé starší Samsung mobily. Firma se s aktualizacemi vrhne logicky na předchozí vlajkové modely. Půjde o telefony Galaxy S10, Note10, S9 a Note9.

Objevila se pouze zmínka o těchto čtyřech mobilech. Není zatím ani známo, kdy by mělo k aktualizacím dojít. Dá se ovšem odhadovat, co update nadstavby One UI na verzi 2.1 starším přístrojům Samsung přinese či nepřinese. Některé softwarové novinky jsou svázány s nejmodernějším hardwarem, takže můžeme jasně vyloučit třeba přepínání na 120Hz frekvenci displeje a zpět. Naopak se dá očekávat zpřístupnění zoomování obrazovky nebo podpora technologie Quick Share pro jednoduchý přenos souborů mezi telefony. Poslední nadstavba disponuje také několika novými funkcemi pro focení a natáčení. Kromě významných vychytávek má nejnovější One UI také trochu jiný vizuální styl. Ale opravdu jen v detailech jako je písmo a mezery mezi řádky či ikonami.

Máte jeden z uvedených telefonů? Vyhlížíte One UI 2.1?

